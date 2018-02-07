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台北書展認識以色列 烹飪像快樂動物園

2018-02-07 20:51中央社 台北7日電

以色列烹飪是東地中海食物加上陽光。」應邀來台參加台北國際書展的以色列食評家霍華夫這樣介紹以色列食物，他說，以色列菜是不同元素大集合，像個「快樂動物園」。

以色列是本屆台北國際書展主題國，策展概念要讓民眾認識多面向的以色列，展館內重現當地市場面貌。4名以色列作家應邀來台，霍華夫（Gil Hovav）是其中一人，他是知名美食記者，主持電視節目並擔任美食評論，經常旅行世界各地進行訪談。

首度來台的霍華夫訂9日在主題國館有場美食演講，他並將示範鷹嘴豆泥料理。

他解釋以色列1948年建國，還是很年輕的國家，沒有所謂傳統菜。而什麼是以色列菜，他說：「相較而言，像南部義大利菜、加入較多陽光的希臘菜、接近阿拉伯菜。可以說比地中海烹飪有更鮮明的口味，及大量陽光。」

「有紅色、黃色、橘色，因為氣候暖和，各色事物豐沛，有很多蔬菜、水果。」

「另外，因為是移民社會，不斷有新的元素加進來。你可吃到亞洲菜作法煎炒的肉、放進法國麵包裡、上面淋阿拉伯式醬料，整個是一團亂組合。」

霍華夫表示，以色列人不喜歡遵守規則，所以經常把不同材料混在一起，可說是「融合」，像個「快樂動物園」。

他說，因使用很多蔬果素材，具健康、多彩、新鮮的特色，以色列餐廳在國際間成為流行風尚，倫敦連2年選出的最佳餐廳都是以色列餐廳；紐約至少也有10多家新的以色列餐廳，全美和加拿大都有很多。

「以色列餐廳內部營造市集的氣氛，很吵、侍者跟顧客一起跳舞。菜單是街頭食物，像油炸鷹嘴豆餅（falafel）、鷹嘴豆泥（Hummus）、番茄蛋餅（Shakshuka），餐廳以較繁複的手法烹調。」

霍華夫在台北國際書展另一個演講主題是希伯來文復興，他指出，以色列所處地域歷經羅馬帝國和鄂圖曼帝國統治，希伯來文長達2000年成為死的語言，僅在祈禱中使用。在他的曾祖父一百多年前推動下，復興希伯來文，讓以色列得以講自己的語言。

今年正值以色列建國70週年，鑑於以、台間彼此認識不深，以色列主題國策展總監謝佩霓說，策展概念是要讓民眾不要以約定俗成的概念看當代以色列社會。

台北國際書展以色列主題國館每天安排多場演講，從文學、藝術、音樂、電影認識以色列，每天並安排作家以希伯來文朗讀他們的作品。書展繼續展到11日。

2018台北國際書展邀以色列作為主題國，以色列美食專欄作家霍華夫（Gil Hov...
2018台北國際書展邀以色列作為主題國，以色列美食專欄作家霍華夫（Gil Hovav）訪台與讀者見面，書展期間也參與多項座談。中央社
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