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花蓮餘震超過160起 晚間再震規模4.7

2018-02-07 20:01中央社 台北7日電

花蓮發生芮氏規模6.0地震，後續已經發生160起餘震，中央氣象局地震測報中心觀測，今天晚間7時13分，花蓮近海再度發生芮氏規模4.7地震，地震深度5.7公里。

氣象局說，這起地震位置在花蓮縣近海，最大震度花蓮市4級，宜蘭南澳、南投合歡山也有2級，台中、宜蘭市、新竹、雲林、彰化、新北市、雲林縣、嘉義市、南投縣和苗栗縣皆為1級。

花蓮發生芮氏規模6.0地震，後續已經發生160起餘震，中央氣象局地震測報中心觀測...
花蓮發生芮氏規模6.0地震，後續已經發生160起餘震，中央氣象局地震測報中心觀測，今天晚間7時13分，花蓮近海再度發生芮氏規模4.7地震，地震深度5.7公里。。中央氣象局提供
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