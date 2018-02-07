一直地震好焦慮 醫：可嘗試吃點香蕉

2018-02-07 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



昨晚花蓮發生規模6.0強震，突如其來的意外，造成經歷事件的民眾出現創傷後壓力症候群，感到焦慮、憂鬱吃不下等。精神科醫師呼籲，民眾多加陪伴來改善焦慮，也建議可以透過一些食物，改善負面情緒。

開業精神科醫師楊聰財表示，經歷重大災害的倖存者、倖存者家屬、救災人員、新聞從業人員，無論是親身經歷或是目睹災害現場都可能產生創傷後壓力症候群，一般創傷壓力症候群會在1個月內發生，有些患者會出現即興的壓力障礙，伴隨負面情緒，有些民眾可能因此吃不下、睡不好，但是經過一定的時間消化，狀況會逐漸改善。

不過，有些患者屬於嚴重的創傷後壓力症候群，只要有任何風吹草動就如同驚弓之鳥一般，出現嚴重的焦慮緊張感，還可能出現解離的症狀。面對類似的情形，最好的方法就是親屬陪伴在身旁，但是陪伴的角色應該是「傾聽」患者的心聲，千萬不要不斷強調「無意義的加油」，如最糟的已經過了，明天會更好。

楊聰財說，面對心裡的龐大壓力時，患者根本沒辦法再接受無意義的加油，說平安、保重還比加油來得好，更好的是直接在旁陪伴即可，若是可以也希望能帶患者多走動，增加腦內多巴胺分泌，改善負面的情緒。

有人因突然的創傷可能食不下嚥，楊聰財說，消除焦慮可以嘗試吃香蕉、喝鮮奶、堅果、綠色蔬菜等，吃香蕉以及喝鮮奶主要是2種食物中含有「色氨酸」，身體吸收後可以轉換成血清素，根據研究血清素的增加可以改善負面的情緒。

堅果則是含有GABA類物質，具有放鬆、抗焦慮效果；人在焦慮時會產生大量的自由基，也建議可以嘗試吃一些綠色蔬菜，綠色蔬菜具有抗氧化的效果，可以對抗自由基，這些都是不錯的選擇。