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【整理包】花蓮強震驚魂 一分鐘讓你搞懂發生什麼事

周末變天！彭啟明：下周恐出現10度以下低溫

2018-02-07 09:53聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天如預期的由濕冷轉為偏乾冷，不過溫度緩步的上升，今天清晨比昨天稍高約1到2度，至少感受上沒那麼冷了，不過中部從台中到台南都只有10度上下的溫度，還是頗冷的，只是相對前幾天，的確回溫。而今天中低層有些水氣，持續往北傳送，各地有些零星的短暫雨，不是很多，容易有些飄雨現象，但不若前幾天持續在北部的降雨。

彭啟明表示，建議好好把握未來2、3天回溫稍微舒適的溫度，北部預期可以在周五回溫到15-20度，南部可以到15-25度，這已經相當舒適了，而要關心的周末的另外一波大變化，預期有波強冷空氣再度南下，周日逐漸接近，下周一、下周二預期台灣又會面臨一波低溫，可能會降到10度以下，這波屬於偏乾冷，和這波長時間的濕冷相比，感受上不那麼強烈，但還是要注意10度以下的低溫，在過年前，大家又特別的忙碌，務必更要注意身體狀況，這幾天如果有點不適了，務必要盡速找醫生診斷。

而過年期間的天氣，彭啟明表示，目前的預測上雖然年前又面臨一波的乾冷，但年節期間是在回溫的格局，非常的舒適，大致上還看不到強冷空氣南下影響的趨勢，可以期待有點春暖花開舒適的年節假期，可以做一些準備，不會像這周這麼的冷了。

彭啟明表示，這兩天空氣汙染物濃度稍高一些，多數是普通，高屏到達敏感族群不健康等級，要稍留意。

氣象局說，清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低，白天起至明天寒流逐漸減弱，各地氣溫仍低；今明天早晚仍有寒意，白天氣溫僅小幅回升，仍要做好保暖禦寒的工作，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害；由於南方水氣北移，各地都有機會出現降雨且雲量較多。

周五各地氣溫回升，西半部地區日夜溫差大，預計各地高溫約19至25度，愈往南愈溫暖，往北則較涼爽；鋒面接近影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區大致多雲，周五晚起至周六白天鋒面通過，各地都有短暫雨，高溫稍微下降。

氣象局說，周六晚起又有一波寒流南下，周日至下周二清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫將再度下降，屆時中部以北及東北部低溫將下探8、9度，南部及花東則約11至13度，下周二白天起寒流減弱，氣溫明顯回升；由於水氣偏少，周日東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二各地大多晴到多雲的天氣，西半部日夜溫差比較大，請注意。

氣象局指出，和前一波寒流相比，這一波寒流屬於乾冷型態，影響時間短暫，大約2天左右。下周三至下周五天氣大致穩定、舒適，迎風面東部及東南部地區易有局部短暫雨。

今明天早晚仍有寒意，白天氣溫僅小幅回升，仍要做好保暖禦寒的工作。聯合報系資料照
今明天早晚仍有寒意，白天氣溫僅小幅回升，仍要做好保暖禦寒的工作。聯合報系資料照
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寒流彭啟明
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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