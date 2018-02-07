因應強震 台鐵：將視情形加開台北花蓮間列車

相關新聞
孩子發燒未必要立即退至常溫 醫師：適度燒可提升免疫2018-02-07 11:46
周末變天！彭啟明：下周恐出現10度以下低溫2018-02-07 09:53
觀光局：旅客花蓮已訂房 可請求改期或退訂金2018-02-07 11:51
注意！春節搭台灣虎航 提前至起飛前3小時報到2018-02-07 11:18
告急！花蓮歸屬台北捐血中心 北血庫存僅4.9日2018-02-07 09:45
周六又有寒流！低溫下探7度 冷到下周二2018-02-07 05:06
花蓮地震災民注意 免健保卡也可就醫2018-02-07 12:08
業者換天然氣燃料 新北祭出50萬補助2018-02-07 12:04
春節疏運 台北轉運站站外下客看這裡2018-02-07 11:23
雲嘉南高屏空氣品質亮橘燈 興達電廠降載2018-02-07 11:18
台74線霧峰端接國道3號南下 年初二上午宜避開2018-02-07 11:12
三總將歪鼻子分三類治療 有效改善亞洲患者美觀2018-02-07 11:00
約到美眉泡湯 讓素人愛馬拉松 廣告大叔魅力愈冷愈猛2018-02-07 10:00
寒流減弱水氣增回溫不明顯 花蓮短暫雨搜救注意2018-02-07 09:39
搭乘西伯利亞鐵路 橫越三國豪情壯遊2018-02-07 09:24
花蓮強震 民航局協調航空業者開加班機2018-02-07 09:20
花蓮強震…台鐵太魯閣普悠瑪開放站票 退票免手續費2018-02-07 09:12
台鐵花蓮港貨運支線停駛 客運正常2018-02-07 09:08
蔡英文買《土地正義》 徐世榮致謝原因有二2018-02-07 06:44
周六晚起又一波寒流南下 吳德榮：氣溫劇降2018-02-07 06:35
境外汙染影響 金馬空汙「橘色提醒」2018-02-07 05:05
花蓮統帥飯店倒塌 台東、宜蘭、台南特搜隊集結支援2018-02-07 00:52
吸菸、肥胖、三高 壯年男小心大腸癌2018-02-07 00:28
年菜少量多樣 不怕浪費、吃太多2018-02-07 00:28
11.5萬人次就醫 年節流感恐再增2018-02-07 00:28
得流感7日內 心肌梗塞風險飆6倍2018-02-07 00:28
老人家怕跌 更怕無防禦性跌倒2018-02-07 00:28
天冷打球沒暖身 啪…韌帶斷裂2018-02-07 00:24
蘇花改通車 毛治國在臉書說話了...2018-02-07 00:23
買日戴型隱形眼鏡 免醫師處方2018-02-07 00:08
酸「痛苦地承擔」 葉匡時：這是小英給人的感覺嗎？2018-02-06 23:54
速限60 蘇花改超速違規1天破百件2018-02-06 23:45
台北書展出現劉曉波紀念展位 簡體館竟然就在隔壁2018-02-06 23:44
酸「痛苦地承擔」 葉匡時：不就是小英政府給人感覺？2018-02-06 22:40
買拋棄式隱形眼鏡 食藥署公告不需醫師處方了2018-02-06 22:29
幾米對談木村裕一 成人繪本迸合作火花2018-02-06 21:34
馬爾地夫黃色警示 業者：台灣旅客少2018-02-06 21:04
沒照不能賣隱形眼鏡盒 食藥署：是醫材2018-02-06 20:47
愛情祖師奶奶出電子書 瓊瑤撩妹金句重現國際書展2018-02-06 20:44
熱門文章
掃光好市多任天堂主機 網傳霸氣買家：不要動我全買了2018-02-06 13:02
新！丙案出現 加班費換補休恐改為3個月內休畢2018-02-06 15:05
影╱跳票！工期太趕 桃機證實：第三航廈將延後完工2018-02-06 17:46
樂桃航空出大包！桃園飛關西13人未驗護照即入境2018-02-06 16:36
周六晚起又一波寒流南下 吳德榮：氣溫劇降2018-02-07 06:35
親切有禮大勝陸日韓！ 外籍人士列六大「愛台聲明」2018-02-06 13:19
男友保證婚後不偷吃但會買春 還扯「90％男人都會嫖」2018-02-06 12:44
年輕男有壞習慣 罹大腸癌風險如50-59歲女性2018-02-06 12:15
酸「痛苦地承擔」 葉匡時：不就是小英政府給人感覺？2018-02-06 22:40
蔡英文買《土地正義》 徐世榮致謝原因有二2018-02-07 06:44
蘇花改通車 毛治國在臉書說話了...2018-02-07 00:23
看賀陳剪綵有感「造化弄人」葉匡時：最有貢獻是毛院長2018-02-06 19:23
周六又有寒流！低溫下探7度 冷到下周二2018-02-07 05:06
馬爾地夫黃色警示 業者：台灣旅客少2018-02-06 21:04
酸「痛苦地承擔」 葉匡時：這是小英給人的感覺嗎？2018-02-06 23:54
影／陽光露臉！ 嘉義縣太保繽紛花海歡樂登場2018-02-06 12:55
曾遭父親賞巴掌 他淚訴：因暴力而遵守叫忍受2018-02-06 16:49
影／台灣野山羊大啖咬人貓 雪霸處公布珍貴生態影片2018-02-06 12:35
謝忠道巴黎直擊！2018法國米其林 日本大廚一舉摘9星2018-02-06 21:12
有一種愛情 叫陳綺貞與鍾成虎2018-02-06 15:29
今日星座運勢／牡羊 廣結善緣好時機 人際桃花運升2018-02-07 00:00
蔡英文書展書單來了！ 《黃阿瑪的後宮生活》入選2018-02-06 12:36
周末變天！彭啟明：下周恐出現10度以下低溫2018-02-07 09:53
約到美眉泡湯 讓素人愛馬拉松 廣告大叔魅力愈冷愈猛2018-02-07 10:00
桃園機場出場道 7日改道行駛2018-02-06 20:16
告急！花蓮歸屬台北捐血中心 北血庫存僅4.9日2018-02-07 09:45
視覺藝術家艾伯許來台攝影 為無國界記者組織募款2018-02-06 22:23
買拋棄式隱形眼鏡 食藥署公告不需醫師處方了2018-02-06 22:29
台中犂記餅店進駐北車微風 推1元排隊商品2018-02-06 12:57
開無痕視窗能買到便宜機票？記者實測沒差2018-02-06 19:43
勞基法補休怎麼休？工商團體：甲、乙案較好2018-02-06 21:42
CÉLINE快閃香港 青釉藍皮夾也太美了吧2018-02-06 21:24
民團抗議高喊拒男男性行為捐血 疾管署回應2018-02-06 15:30
過年玩台南 看鄭成功賣洋芋片2018-02-06 12:22
台北書展出現劉曉波紀念展位 簡體館竟然就在隔壁2018-02-06 23:44
生活點滴／兩岸姊弟情2018-02-07 06:00
速限60 蘇花改超速違規1天破百件2018-02-06 23:45
救救台灣「旅蛙」們！ 超萌里山動物列車今首航2018-02-06 14:03
山友line群組相約登北插天山賞雪 脫隊迷路險喪命2018-02-06 18:59
賞文迴響／不當完美母親2018-02-07 06:00
留言