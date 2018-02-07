花蓮強震 民航局協調航空業者開加班機

2018-02-07 09:20 中央社 台北7日電



昨晚花蓮發生震度高達7級地震，多棟建物倒塌，有在外地工作的花蓮人急著趕回家，也有在花蓮的旅客要提早離開。民航局今天上午協調航空公司開加班機疏運旅客。

民航局目前仍在開會協調中，稍後會公布加班機情形。