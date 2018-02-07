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【整理包】花蓮強震驚魂 一分鐘讓你搞懂發生什麼事

花蓮強震…台鐵太魯閣普悠瑪開放站票 退票免手續費

2018-02-07 09:12中央社 台北7日電

昨晚花蓮發生芮氏規模6地震，宜蘭、花蓮最大震度高達7級。台灣鐵路管理局今天上午宣布，今天東部幹線（含跨線）的太魯閣、普悠瑪等新自強號列車，開放站票。

台灣鐵路管理局今天上午宣布，今天東部幹線（含跨線）的太魯閣、普悠瑪等新自強號列車...
台灣鐵路管理局今天上午宣布，今天東部幹線（含跨線）的太魯閣、普悠瑪等新自強號列車，開放站票。 本報系資料照／記者盧振昇攝影
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台鐵說，目前除花蓮港支線因軌道挫曲斷軌，支線貨物列車停駛外，其他路線經徹夜巡檢後，確認安全無虞，列車都正常行駛。

台鐵今早也宣布，將視情形加開台北往返花蓮區間列車，且今天往返花東地區乘車票退換票，免收20％手續費。

列車台鐵自強號0206花蓮強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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