花蓮強震…台鐵太魯閣普悠瑪開放站票 退票免手續費

2018-02-07 09:12 中央社 台北7日電



昨晚花蓮發生芮氏規模6地震，宜蘭、花蓮最大震度高達7級。台灣鐵路管理局今天上午宣布，今天東部幹線（含跨線）的太魯閣、普悠瑪等新自強號列車，開放站票。 台灣鐵路管理局今天上午宣布，今天東部幹線（含跨線）的太魯閣、普悠瑪等新自強號列車，開放站票。 本報系資料照／記者盧振昇攝影 分享 facebook

台鐵說，目前除花蓮港支線因軌道挫曲斷軌，支線貨物列車停駛外，其他路線經徹夜巡檢後，確認安全無虞，列車都正常行駛。

台鐵今早也宣布，將視情形加開台北往返花蓮區間列車，且今天往返花東地區乘車票退換票，免收20％手續費。