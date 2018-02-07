蔡英文買《土地正義》 徐世榮致謝原因有二

2018-02-07 06:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



蔡英文總統昨出席「2018台北國際書展今日開幕暨頒獎典禮」（ https://udn.com/news/story/6656/2970997 ），買18本書，包括政大教授徐世榮的《土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史》。徐世榮對此在臉書致謝，他說明原因有二，除了透過蔡總統的購買，讓更多人了解土地正義的理念，另外，現階段全台強制迫遷問題依舊是非常嚴重，他很期待蔡總統能夠拿出照顧苗栗大埔張家朱家及黃家的心情及作為，也來解決他們所面臨的迫切問題。

●徐世榮全文如下：

為什麼要謝謝蔡英文總統？

很感謝蔡英文總統今天在參加「2018台北國際書展」時買了我的「土地正義」書籍，我得知消息後，立即在我的臉書予以致謝。為什麼要致謝？

第一、因為我很希望透過蔡總統的購買，能夠讓更多朋友對本書感到興趣並閱讀它，進而能夠讓台灣社會更為了解土地正義的理念，並儘快減少不當的土地徵收、市地重劃、都市更新、及其他非正規住居的強制迫遷，因為這都嚴重侵害了國民的基本人權。

第二、我感謝蔡總統的原因乃是涉及了苗栗大埔張藥房的重建，我必須跟大家說，張藥房得以重建有很大部分是必須歸功於蔡總統的關懷與堅持，如今，張家、朱家、及黃家都已經正式取得土地所有權狀，張藥房並已經完成建築設計，目前即將邁向重建之路。其中過程點滴在心頭，我衷心的感激！此外，現階段全台強制迫遷問題依舊是非常嚴重，我也很期待蔡總統能夠拿出照顧苗栗大埔張家朱家及黃家的心情及作為，也來解決他們所面臨的迫切問題。