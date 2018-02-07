周六晚起又一波寒流南下 吳德榮：氣溫劇降

2018-02-07 06:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低，白天起至明天寒流逐漸減弱，各地氣溫仍低。聯合報系資料照 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，台灣上空中低雲由西南向東北移入，台灣上空雲層增多，結構雖鬆散，仍伴隨降水回波。由南向北，已開始有一些局部降雨發生。截至今晨平地最低氣溫為淡水8.7度、台中9.2度、嘉義9.9度，顯示一方面因冷空氣微幅減弱，另一方面則因雲量增多、阻檔了輻射冷卻效應，以致低溫的升幅不小。

他表示，今、明兩天冷空氣逐日小幅減弱，氣溫緩升；但水氣再增多、體感又轉濕冷，仍要注意保暖。3000公以上高山例如合歡山、玉山仍有降雪機率；2000公尺高山則因氣溫逐漸回升至零度以上，機率逐漸降低。周五冷空氣明顯減弱、氣溫回升；山區雖仍有零星短暫飄雨的機率，天氣明顯緩和。此波「緩進式寒潮」終告結束。

他說，未來這波強冷空氣秉性乾冷，與目前這波濕冷大不相同；周六起冷鋒快速通過、帶來降雨，鋒後冷空氣很強、氣溫劇降。周日至下周二清晨，各地皆轉為晴冷的天氣，陽光下易有錯覺以為不冷、但早晚很冷；下周一、下周二甚至於下周三的清晨，應注意乾冷空氣加上輻射冷卻效應，所帶來的低溫，很多地區低於10度；尤其下周一、下周二空曠地區如嘉義等，更可能出現7、8度或更低的極端低溫，雖然持續時間不長。下周二白天起，各地持續晴朗穩定、天氣繼續回暖。

他說，從周日轉晴後至下周四除夕，至少有連續5天是晴朗穩定的天氣，雖然前2、3天早晚較冷，但還是很適合辦理年前的採買、除舊佈新的工作，可以善加利用。至於距今10天以上的過年，天氣如何？由於科技的極限，模式模擬超過10天，誤差已大。

氣象局說，清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低，白天起至明天寒流逐漸減弱，各地氣溫仍低；今明天早晚仍有寒意，白天氣溫僅小幅回升，仍要做好保暖禦寒的工作，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害；由於南方水氣北移，各地都有機會出現降雨且雲量較多。

周五各地氣溫回升，西半部地區日夜溫差大，預計各地高溫約19至25度，愈往南愈溫暖，往北則較涼爽；鋒面接近影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區大致多雲，周五晚起至周六白天鋒面通過，各地都有短暫雨，高溫稍微下降。

氣象局說，周六晚起又有一波寒流南下，周日至下周二清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫將再度下降，屆時中部以北及東北部低溫將下探8、9度，南部及花東則約11至13度，下周二白天起寒流減弱，氣溫明顯回升；由於水氣偏少，周日東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二各地大多晴到多雲的天氣，西半部日夜溫差比較大，請注意。

氣象局指出，和前一波寒流相比，這一波寒流屬於乾冷型態，影響時間短暫，大約2天左右。下周三至下周五天氣大致穩定、舒適，迎風面東部及東南部地區易有局部短暫雨。