酸「痛苦地承擔」 葉匡時：不就是小英政府給人感覺？

2018-02-06 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部前部長葉匡時。聯合報系資料照 分享 facebook

蘇花公路改善工程第一階段蘇澳至東澳段完工，昨天下午通車。交通部長賀陳旦在參加通車典禮時說，蘇花改「重點不是縮短往返的時間，重點是希望現代工程避開以往最有安全顧慮的段落。」讓交通部前部長葉匡時在臉書上貼文，感嘆「造化弄人」。葉匡時說，蘇花改能夠定案執行，除了第一線辛苦的工程人員外，最有貢獻的應該是毛治國院長。

事實上，交通部長賀陳旦上任前曾多次反對蘇花公路改善工程，兩年前上任時他對蘇花改的態度也一度引起媒體關注。直到當年七月他受訪時才改口，「那時候，是『賀陳旦』不贊成蘇花改建設，但我現在做為部長，就應該讓這工作繼續執行下去，不能辜負國人對預算及工程的要求。」但賀陳強調，過去沒照顧到、應兼顧的事，會更加緊要求。

賀陳旦當時也曾說，他以前並不贊成蘇花改，但擔任交通部長就須承擔蘇花改是既有工程的事實。當時被問及心裡會痛苦嗎？賀陳旦直言「當然」，但也說，也正因曾反對，須在既有狀況下做到更好，「我既然選擇這工作，就必須要承擔」。

交通部前部長葉匡時今天晚間再於臉書回應，如果賀陳旦部長真如這篇報導所說，擔任交通部長後「必須承擔」蘇花改工程，但內心卻感到「痛苦」，他是由衷地佩服「賀陳部長」能忍辱負重地承擔「賀陳旦」所反對的工作。

葉匡時說，「賀陳旦」在馬政府時曾強烈反對連續假期高速公路夜間免收費的政策，「賀陳部長」卻不得不延續這政策，應該也是痛苦地承擔吧？

葉匡時說，他深信「痛苦地承擔」是真正的台灣價值，「小英總統現在給國人的感覺不就是如此嗎？」