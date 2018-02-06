買拋棄式隱形眼鏡 食藥署公告不需醫師處方了

2018-02-06 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部公告取消日戴型隱形眼鏡限醫師處方使用規定，食藥署表示，驗光師法上路，民眾配戴隱形眼鏡時可由驗光師或驗光生協助，因此取消相關規定。本報資料照片 分享 facebook

「買隱形眼鏡要醫師處方？」許多人有此疑惑，因為大部分的人未取得醫師處方就能買到隱形眼鏡，曾有衛生局加強查緝，卻被詬病擾民。衛福部公告取消日戴型隱形眼鏡限醫師處方使用規定，食藥署表示，驗光師法上路，民眾配戴隱形眼鏡時可由驗光師或驗光生協助，因此取消相關規定。

日戴型隱形眼鏡包含日拋、月拋、季拋等，被食藥署列為「第二級醫療器材」，依規定須經醫師建議使用。食藥署醫粧組科長吳亭瑤表示，一月底已全面取消日戴型隱形眼鏡說明書上「本器材須經眼科醫師處方使用」規定，日戴型隱形眼鏡僅需第一次配戴時，由醫師或驗光師確認度數，後續依確定度數購買即可，無需持有處方。

但三軍總醫院青光眼科主任呂大文表示，隨著日拋、月拋、季拋等拋棄式隱形眼鏡成為主流，隱形眼鏡市場亂象一堆，例如部分日拋式隱形眼鏡並無矯正散光功能，民眾卻自行加上度數購買，傷害視力。他建議，食藥署應加強宣導，並非單單刪除仿單上的「本器材須經眼科醫師處方使用」。

衛福部醫事司科長呂念慈表示，依驗光師法，除協助配戴眼鏡與隱形眼鏡皆為驗光師工作範疇，已確定度數的民眾可直接購買拋棄式隱形眼鏡，若現場需要試戴，或懷疑自己度數增加要另外驗光，需由驗光師協助，由不具驗光師資格的人員執行，違反法令。

吳亭瑤解釋，醫療器材指可作為診斷、治療、減輕或是預防疾病等儀器、器械等，隱形眼鏡被納入醫療器材管理，主要是隱形眼鏡具矯正視力功能，需要有醫師處方與建議。吳亭瑤說，角膜塑形片等客製化隱形眼鏡，民眾配戴仍需醫師處方，至於日戴型隱形眼鏡，第一次配戴需由醫師或驗光師服務，之後可自行購買。