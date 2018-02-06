大樂透第107011期頭獎槓龜

2018-02-06 22:26 中央社 台北6日電



大樂透第107011期今晚開獎。中獎號碼為41、27、24、43、10、06，特別號49。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎1注中獎，得獎金180萬4811元；參獎有29注中獎，各得獎金6萬7022元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。