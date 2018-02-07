親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

【整理包】花蓮強震驚魂 一分鐘讓你搞懂發生什麼事

約到美眉泡湯 讓素人愛馬拉松 廣告大叔魅力愈冷愈猛

2018-02-07 10:00聯合報 記者 陳珮琦／報導

這支家喻戶曉的「小敏」汽車廣告，林史恩飾演一名「怪叔叔」而獲其他廣告商青睞 ...
這支家喻戶曉的「小敏」汽車廣告，林史恩飾演一名「怪叔叔」而獲其他廣告商青睞 。 圖／林史恩提供
分享

新北貢寮桃源谷馬拉松2月4日開跑，這場賽事有2個「賣點」。第一個是碰上霸王級寒流，1700人頂著極凍濕冷的天氣完賽；另一個賣點是主辦人林史恩，這個名字或許大家不太熟悉，他就是汽車廣告，約「小敏」去泡溫泉的怪叔叔。

僑生來台30年 拍廣告一炮而紅

林史恩是馬來西亞僑生，來台念大學，畢業那年東南亞發生經濟風暴，林史恩留在台灣工作、結婚生子，一待就是30年。

馬來西亞籍的林史恩因這支「素人大叔跑步篇」的雞精廣告，觸動許多中年大叔的馬拉松基...
馬來西亞籍的林史恩因這支「素人大叔跑步篇」的雞精廣告，觸動許多中年大叔的馬拉松基因。 圖／林史恩提供
分享

林史恩因為拍了廣告，也開始跑馬拉松，他認為這樣才不會「廣告不實」。 圖／林史恩提...
林史恩因為拍了廣告，也開始跑馬拉松，他認為這樣才不會「廣告不實」。 圖／林史恩提供
分享

在電子公司上班，過著「朝9晚9」，甚至「朝9晚11」的生活，林史恩說，很累 ，也很無趣 。好友推薦他參加廣告片試鏡幸運被錄用，在「小敏」汽車廣告片飾演怪叔叔，沒想到一炮而紅，後來接演雞精廣告「素人大叔跑步篇」，從此廣告片約源源不斷 ，一連接拍了50多支廣告片。

因為廣告片「大叔」角色印象鮮明 ，林史恩後來往電視劇、電影發展，飾演的角色不是大叔，就是父親，「朋友後來乾脆都叫我大叔」。

馬來西亞籍的林史恩來台30多年，熱愛攝影，也因攝影變成廣告明星。 圖／林史恩提供
馬來西亞籍的林史恩來台30多年，熱愛攝影，也因攝影變成廣告明星。 圖／林史恩提供
分享

都是你 觸動大叔們愛跑基因

林史恩喜愛攝影，因朋友牽線，拍片空檔會背著「大砲 」，到馬拉松賽場為跑者拍照。有跑友認出他就是「素人大叔跑步篇」的廣告主角，大叫「都是你、都是你」，表示就是看到他的廣告，才開始跑步。

林史恩變成廣告明星，更接觸到馬拉松，進而籌辦馬拉松賽事。 圖／林史恩提供
林史恩變成廣告明星，更接觸到馬拉松，進而籌辦馬拉松賽事。 圖／林史恩提供
分享

這麼多大叔因為他的廣告觸動馬拉松基因，林史恩也開始跑馬拉松，因為這樣才不會「廣告不實」，後來他還加入「好野人俱樂部」越野跑團。

籌辦首場馬拉松賽 報名人數驚呆

一般馬拉松與越野賽最大的不同在賽道，越野賽多是在林道，馬拉松則以道路居多。林史恩說，好野人俱樂部在貢寮舉辦過2場越野賽，他認為桃源谷的美景，應該也要讓馬拉松跑友分享，決定籌辦他人生中的第1場馬拉松賽 。

林史恩（前右）因馬拉松結識許多好友，首次籌辦馬拉松賽事，就獲得1700名跑友熱情...
林史恩（前右）因馬拉松結識許多好友，首次籌辦馬拉松賽事，就獲得1700名跑友熱情參賽。 圖／林史恩提供
分享

初試啼聲，林史恩忐忑不安，但報名人數從一開始的5、600人，一路加到8、900人，後來上衝1200人，最後竟有1700人報名，設計大師蕭青陽也在其中。自嘲三八個性的林史恩說：「我驚呆了」、「沒想到有這麼多人喜歡我」。

不畏霸王級寒流 有人打赤膊上場

為了不愧對跑友的熱情，林史恩卯足勁準備賽事，從志工的招募、補給站熱食規畫、賽道勘查，所有細節「謹慎再謹慎」，希望賽事完美呈現，萬萬沒想到2月4日竟碰上霸王級寒流來襲，有人還打赤膊上場，熱情參與。

貢寮桃源谷馬拉松遇到霸王級寒流，設計大師蕭青陽（左）也完賽。 圖／蕭青陽提供
貢寮桃源谷馬拉松遇到霸王級寒流，設計大師蕭青陽（左）也完賽。 圖／蕭青陽提供
分享

「我不能控制天氣，但能控制給跑友滿滿的溫暖」，林史恩說，為了讓所有跑者能夠「享受」比賽，賽前一天他與團隊「阿虎隊長」一次又一次巡查路線，並加碼熱食補給和救護志工人力。

2℃體感溫度完賽 感謝跑友成就

桃源谷馬拉松登場那天，天氣果然又濕又冷，但跑友熱情不減，套上透明雨衣，頂著2℃體感溫度一路往前跑，還有人打赤膊完賽，最後1700名跑者都平安完賽，跑友對工作人員費心安排讚聲連連。

貢寮桃源谷馬拉松跑友奮戰到終點，對工作人員費心安排讚聲連連。 圖／黃凱文提供
貢寮桃源谷馬拉松跑友奮戰到終點，對工作人員費心安排讚聲連連。 圖／黃凱文提供
分享

林史恩說，賽前好幾天都沒法睡好覺，這場賽事是老天爺給他的考驗，謝謝「跑友成就了我 」。

整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

孩子發燒未必要立即退至常溫 醫師：適度燒可提升免疫

2018-02-07 11:46

周末變天！彭啟明：下周恐出現10度以下低溫

2018-02-07 09:53

觀光局：旅客花蓮已訂房 可請求改期或退訂金

2018-02-07 11:51

注意！春節搭台灣虎航 提前至起飛前3小時報到

2018-02-07 11:18

告急！花蓮歸屬台北捐血中心 北血庫存僅4.9日

2018-02-07 09:45

周六又有寒流！低溫下探7度 冷到下周二

2018-02-07 05:06

花蓮地震災民注意 免健保卡也可就醫

2018-02-07 12:08

業者換天然氣燃料 新北祭出50萬補助

2018-02-07 12:04

春節疏運 台北轉運站站外下客看這裡

2018-02-07 11:23

雲嘉南高屏空氣品質亮橘燈 興達電廠降載

2018-02-07 11:18

台74線霧峰端接國道3號南下 年初二上午宜避開

2018-02-07 11:12

三總將歪鼻子分三類治療 有效改善亞洲患者美觀

2018-02-07 11:00

寒流減弱水氣增回溫不明顯 花蓮短暫雨搜救注意

2018-02-07 09:39

搭乘西伯利亞鐵路 橫越三國豪情壯遊

2018-02-07 09:24

花蓮強震 民航局協調航空業者開加班機

2018-02-07 09:20

因應強震 台鐵：將視情形加開台北花蓮間列車

2018-02-07 09:16

花蓮強震…台鐵太魯閣普悠瑪開放站票 退票免手續費

2018-02-07 09:12

台鐵花蓮港貨運支線停駛 客運正常

2018-02-07 09:08

蔡英文買《土地正義》 徐世榮致謝原因有二

2018-02-07 06:44

周六晚起又一波寒流南下 吳德榮：氣溫劇降

2018-02-07 06:35

境外汙染影響 金馬空汙「橘色提醒」

2018-02-07 05:05

花蓮統帥飯店倒塌 台東、宜蘭、台南特搜隊集結支援

2018-02-07 00:52

吸菸、肥胖、三高 壯年男小心大腸癌

2018-02-07 00:28

年菜少量多樣 不怕浪費、吃太多

2018-02-07 00:28

11.5萬人次就醫 年節流感恐再增

2018-02-07 00:28

得流感7日內 心肌梗塞風險飆6倍

2018-02-07 00:28

老人家怕跌 更怕無防禦性跌倒

2018-02-07 00:28

天冷打球沒暖身 啪…韌帶斷裂

2018-02-07 00:24

蘇花改通車 毛治國在臉書說話了...

2018-02-07 00:23

買日戴型隱形眼鏡 免醫師處方

2018-02-07 00:08

酸「痛苦地承擔」 葉匡時：這是小英給人的感覺嗎？

2018-02-06 23:54

速限60 蘇花改超速違規1天破百件

2018-02-06 23:45

台北書展出現劉曉波紀念展位 簡體館竟然就在隔壁

2018-02-06 23:44

酸「痛苦地承擔」 葉匡時：不就是小英政府給人感覺？

2018-02-06 22:40

買拋棄式隱形眼鏡 食藥署公告不需醫師處方了

2018-02-06 22:29

幾米對談木村裕一 成人繪本迸合作火花

2018-02-06 21:34

馬爾地夫黃色警示 業者：台灣旅客少

2018-02-06 21:04

沒照不能賣隱形眼鏡盒 食藥署：是醫材

2018-02-06 20:47

愛情祖師奶奶出電子書 瓊瑤撩妹金句重現國際書展

2018-02-06 20:44
看更多

熱門文章

掃光好市多任天堂主機 網傳霸氣買家：不要動我全買了

2018-02-06 13:02

新！丙案出現 加班費換補休恐改為3個月內休畢

2018-02-06 15:05

影╱跳票！工期太趕 桃機證實：第三航廈將延後完工

2018-02-06 17:46

樂桃航空出大包！桃園飛關西13人未驗護照即入境

2018-02-06 16:36

周六晚起又一波寒流南下 吳德榮：氣溫劇降

2018-02-07 06:35

親切有禮大勝陸日韓！ 外籍人士列六大「愛台聲明」

2018-02-06 13:19

男友保證婚後不偷吃但會買春 還扯「90％男人都會嫖」

2018-02-06 12:44

年輕男有壞習慣 罹大腸癌風險如50-59歲女性

2018-02-06 12:15

酸「痛苦地承擔」 葉匡時：不就是小英政府給人感覺？

2018-02-06 22:40

蔡英文買《土地正義》 徐世榮致謝原因有二

2018-02-07 06:44

蘇花改通車 毛治國在臉書說話了...

2018-02-07 00:23

看賀陳剪綵有感「造化弄人」葉匡時：最有貢獻是毛院長

2018-02-06 19:23

周六又有寒流！低溫下探7度 冷到下周二

2018-02-07 05:06

馬爾地夫黃色警示 業者：台灣旅客少

2018-02-06 21:04

酸「痛苦地承擔」 葉匡時：這是小英給人的感覺嗎？

2018-02-06 23:54

影／陽光露臉！ 嘉義縣太保繽紛花海歡樂登場

2018-02-06 12:55

曾遭父親賞巴掌 他淚訴：因暴力而遵守叫忍受

2018-02-06 16:49

影／台灣野山羊大啖咬人貓 雪霸處公布珍貴生態影片

2018-02-06 12:35

謝忠道巴黎直擊！2018法國米其林 日本大廚一舉摘9星

2018-02-06 21:12

有一種愛情 叫陳綺貞與鍾成虎

2018-02-06 15:29

今日星座運勢／牡羊 廣結善緣好時機 人際桃花運升

2018-02-07 00:00

蔡英文書展書單來了！ 《黃阿瑪的後宮生活》入選

2018-02-06 12:36

周末變天！彭啟明：下周恐出現10度以下低溫

2018-02-07 09:53

約到美眉泡湯 讓素人愛馬拉松 廣告大叔魅力愈冷愈猛

2018-02-07 10:00

桃園機場出場道 7日改道行駛

2018-02-06 20:16

告急！花蓮歸屬台北捐血中心 北血庫存僅4.9日

2018-02-07 09:45

視覺藝術家艾伯許來台攝影 為無國界記者組織募款

2018-02-06 22:23

買拋棄式隱形眼鏡 食藥署公告不需醫師處方了

2018-02-06 22:29

台中犂記餅店進駐北車微風 推1元排隊商品

2018-02-06 12:57

開無痕視窗能買到便宜機票？記者實測沒差

2018-02-06 19:43

勞基法補休怎麼休？工商團體：甲、乙案較好

2018-02-06 21:42

CÉLINE快閃香港 青釉藍皮夾也太美了吧

2018-02-06 21:24

民團抗議高喊拒男男性行為捐血 疾管署回應　

2018-02-06 15:30

過年玩台南 看鄭成功賣洋芋片

2018-02-06 12:22

台北書展出現劉曉波紀念展位 簡體館竟然就在隔壁

2018-02-06 23:44

生活點滴／兩岸姊弟情

2018-02-07 06:00

速限60 蘇花改超速違規1天破百件

2018-02-06 23:45

救救台灣「旅蛙」們！ 超萌里山動物列車今首航

2018-02-06 14:03

山友line群組相約登北插天山賞雪 脫隊迷路險喪命

2018-02-06 18:59

賞文迴響／不當完美母親

2018-02-07 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top