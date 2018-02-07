約到美眉泡湯 讓素人愛馬拉松 廣告大叔魅力愈冷愈猛

2018-02-07 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／報導



這支家喻戶曉的「小敏」汽車廣告，林史恩飾演一名「怪叔叔」而獲其他廣告商青睞 。 圖／林史恩提供 分享 facebook

新北貢寮桃源谷馬拉松2月4日開跑，這場賽事有2個「賣點」。第一個是碰上霸王級寒流，1700人頂著極凍濕冷的天氣完賽；另一個賣點是主辦人林史恩，這個名字或許大家不太熟悉，他就是汽車廣告，約「小敏」去泡溫泉的怪叔叔。

僑生來台30年 拍廣告一炮而紅

林史恩是馬來西亞僑生，來台念大學，畢業那年東南亞發生經濟風暴，林史恩留在台灣工作、結婚生子，一待就是30年。

馬來西亞籍的林史恩因這支「素人大叔跑步篇」的雞精廣告，觸動許多中年大叔的馬拉松基因。 圖／林史恩提供 分享 facebook

林史恩因為拍了廣告，也開始跑馬拉松，他認為這樣才不會「廣告不實」。 圖／林史恩提供 分享 facebook

在電子公司上班，過著「朝9晚9」，甚至「朝9晚11」的生活，林史恩說，很累 ，也很無趣 。好友推薦他參加廣告片試鏡幸運被錄用，在「小敏」汽車廣告片飾演怪叔叔，沒想到一炮而紅，後來接演雞精廣告「素人大叔跑步篇」，從此廣告片約源源不斷 ，一連接拍了50多支廣告片。

因為廣告片「大叔」角色印象鮮明 ，林史恩後來往電視劇、電影發展，飾演的角色不是大叔，就是父親，「朋友後來乾脆都叫我大叔」。

馬來西亞籍的林史恩來台30多年，熱愛攝影，也因攝影變成廣告明星。 圖／林史恩提供 分享 facebook

都是你 觸動大叔們愛跑基因

林史恩喜愛攝影，因朋友牽線，拍片空檔會背著「大砲 」，到馬拉松賽場為跑者拍照。有跑友認出他就是「素人大叔跑步篇」的廣告主角，大叫「都是你、都是你」，表示就是看到他的廣告，才開始跑步。

林史恩變成廣告明星，更接觸到馬拉松，進而籌辦馬拉松賽事。 圖／林史恩提供 分享 facebook

這麼多大叔因為他的廣告觸動馬拉松基因，林史恩也開始跑馬拉松，因為這樣才不會「廣告不實」，後來他還加入「好野人俱樂部」越野跑團。

籌辦首場馬拉松賽 報名人數驚呆

一般馬拉松與越野賽最大的不同在賽道，越野賽多是在林道，馬拉松則以道路居多。林史恩說，好野人俱樂部在貢寮舉辦過2場越野賽，他認為桃源谷的美景，應該也要讓馬拉松跑友分享，決定籌辦他人生中的第1場馬拉松賽 。

林史恩（前右）因馬拉松結識許多好友，首次籌辦馬拉松賽事，就獲得1700名跑友熱情參賽。 圖／林史恩提供 分享 facebook

初試啼聲，林史恩忐忑不安，但報名人數從一開始的5、600人，一路加到8、900人，後來上衝1200人，最後竟有1700人報名，設計大師蕭青陽也在其中。自嘲三八個性的林史恩說：「我驚呆了」、「沒想到有這麼多人喜歡我」。

不畏霸王級寒流 有人打赤膊上場

為了不愧對跑友的熱情，林史恩卯足勁準備賽事，從志工的招募、補給站熱食規畫、賽道勘查，所有細節「謹慎再謹慎」，希望賽事完美呈現，萬萬沒想到2月4日竟碰上霸王級寒流來襲，有人還打赤膊上場，熱情參與。

貢寮桃源谷馬拉松遇到霸王級寒流，設計大師蕭青陽（左）也完賽。 圖／蕭青陽提供 分享 facebook

「我不能控制天氣，但能控制給跑友滿滿的溫暖」，林史恩說，為了讓所有跑者能夠「享受」比賽，賽前一天他與團隊「阿虎隊長」一次又一次巡查路線，並加碼熱食補給和救護志工人力。

2℃體感溫度完賽 感謝跑友成就

桃源谷馬拉松登場那天，天氣果然又濕又冷，但跑友熱情不減，套上透明雨衣，頂著2℃體感溫度一路往前跑，還有人打赤膊完賽，最後1700名跑者都平安完賽，跑友對工作人員費心安排讚聲連連。

貢寮桃源谷馬拉松跑友奮戰到終點，對工作人員費心安排讚聲連連。 圖／黃凱文提供 分享 facebook

林史恩說，賽前好幾天都沒法睡好覺，這場賽事是老天爺給他的考驗，謝謝「跑友成就了我 」。