幾米對談木村裕一 成人繪本迸合作火花

2018-02-06 21:34 中央社 台北6日電



繪本作家幾米（右）6日在台北國際書展與日本繪本作家木村裕一（左）座談，討論「成人繪本」，吸引大批粉絲一睹風采。圖／台北國際書展提供 分享 facebook

「我希望大人為自己買繪本，有大人自己觀點繪本的書」。繪本作家幾米今天在台北書展與日本繪本作家木村裕一座談，討論「成人繪本」，吸引大批粉絲一睹風采。

2018台北國際書展今天開幕，許多場演講活動開跑，木村裕一、幾米這兩位大師級的繪本作家也在書展主題廣場舉行跨國交流對談，主題討論「成人繪本」，吸引不少粉絲。

幾米提到，「我希望大人為自己買繪本，有大人自己觀點繪本的書」。他舉出20年前的代表作「向左走向右走」，就是在畫一個經典的大人愛情故事，為了讓大人埋單，特地把彩色頁增多，把尺寸縮小，展現向大人市場進攻的企圖心。

幾米認為，小孩的生活經驗沒那麼廣，畫給小孩看的時候，還是要考量他們的理解力，但畫給大人，可以是深層的悲哀、戰爭、曖昧、情色或是蒙太奇的表現，「對我而言畫成人繪本是相對簡單」。

即便幾米已經是大師級的繪本作家，但看到木村裕一還是不禁讚嘆，69歲的木村裕一已有超過650本著作，幾米說，「即使把15個或20個作家的創作量加起來，都沒有辦法與木村老師相比」，先前幾米的編輯聽到他將跟木村裕一對談，竟然感動到大哭，讓幾米開玩笑說：「這讓我很忌妒。」

木村裕一對幾米也刮目相看，因為幾米的作品「星空」電影版在日本受到矚目，「這讓我嚇一跳，因為在日本，把繪本改拍成電影，是很不得了的事情」。

日本跟台灣一樣有少子化的趨勢，兒童繪本市場受到衝擊，木村裕一認為，成人繪本能帶領繪本市場殺出重圍，「在日本孩子越生越少，很多人會認為繪本沒有人會買，但我認為這反而是個機會，因為圖文的結合，反而更可往大人的領域發展」。

提到對未來創作方向，木村裕一表示，未來創作重心還是放在兒童繪本，而幾米也不排除會多創作兒童繪本，「畢竟頁數少製作比較容易，市場也比較大」。兩人也都希望，未來有機會合作推出繪本，讓書迷頗期待。（編輯：張芷瑄/方沛清）