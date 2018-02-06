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大樂透第107011期獎號

2018-02-06 22:27中央社 台北6日電

大樂透第107011期今晚開獎。中獎號碼為41、27、24、43、10、06，特別號49。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩大樂透

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