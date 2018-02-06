沒照不能賣隱形眼鏡盒 食藥署：是醫材

2018-02-06 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



示意圖。購買隱形眼鏡藥水通常都會附贈一只隱形眼鏡保存盒，但是樣式簡單，若是想要購買可愛又花俏的隱形眼鏡盒，網路上或是書局通常是最好的選購場合。圖／ingimage 分享 facebook

購買隱形眼鏡藥水通常都會附贈一只隱形眼鏡保存盒，但是樣式簡單，若是想要購買可愛又花俏的隱形眼鏡盒，網路上或是書局通常是最好的選購場合，但台中市某書局販售隱形眼鏡盒，竟被台中地檢起訴，主因是隱形眼鏡盒是「醫療器材」，不具藥商資格的業者不准販售，食藥署回應，隱形眼鏡盒有其風險因此一直被納入第一級醫療器材管理。

食藥署醫粧組科長林欣慧表示，隱形眼鏡保存盒在美國也是列為醫療器材管理，台灣則把隱形眼鏡保存盒列為風險最低的醫療器材等級管理，把隱形眼鏡盒列為醫療器材管理，主要是隱形眼鏡保存盒若是品質不佳也可能污染隱形眼鏡危害眼睛。

林欣慧表示，隱形眼鏡是由乾片製造，再經由藥劑濕潤後才呈現隱形眼鏡的樣貌，並由藥水保存販售，而乾片經藥劑濕潤的過程中，乾片會吸收藥水，若是隱形眼鏡保存盒的塑料是由不明的塑膠製成，在接觸藥劑時很可能釋出不良的物質，進而讓配戴民眾的眼睛出現問題，雖然這樣的風險極低，但是仍有風險，才會列為醫療器材管理；有些民眾會使用寶特瓶蓋或是隨意的盒子裝載隱形眼鏡，都是非常不建議的行為。

林欣慧表示，也因此業者只要是以「隱形眼鏡盒」、「隱形眼鏡保存盒」等名義販售，都必須符合規範，業者需要具有藥商資格才能販售，以達到把關的責任，不具藥商資格就販售醫療器材，將可依法開罰3萬以上、200萬以下的罰則。

林欣慧表示，呼籲除了隱形眼鏡保存盒以外，OK繃、紗布、棉花棒、一般醫療用口罩（外科手術口罩除外）、護具、束腹帶、機械式助行器、機械式輪椅等都是醫療器材，民眾要公開販售必須要取得藥商資格，否則同樣可依法開罰。