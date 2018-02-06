愛情祖師奶奶出電子書 瓊瑤撩妹金句重現國際書展

2018-02-06 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「我心痛得快要死掉」、「你這個折磨人的小東西」、「我不許你這樣說自己」......如果你對這些台詞有點耳熟，那麼，你應該來台北國際書展看看，曾經引領上個世紀台灣愛情風潮的瓊瑤經典，如何在網路時代重生？

瓊瑤是四、五年級生的愛情導師。去年瓊瑤全集與皇冠解約，由春光出版社重新出版，與樂天Kobo電子書合作推出「瓊瑤經典作品全集」電子書。

出版社於台北國際書展設攤（世貿一館A417），除了讓電子書、紙本書並列，並於攤位現場陳列瓊瑤《一顆紅豆》真跡手稿、經典劇照，還原瓊瑤書房，將平日創作時的空間與氛圍一一重現，彷彿坐上時光機重回80、90年代。

為了讓網路世代感受愛情祖師奶奶的魅力，攤位現場設置設置瓊瑤影音展示牆、IG列印機，甚至找人扮裝成瓊瑤片中的男女主角，手持瓊瑤金句供觀眾打卡。現場更提供各式拍照道具，只要輸入你的Instagram帳號，還能配上瓊瑤系甜美邊框，馬上免費列印拍立得照片。

此外，出版社還邀請近期以撩妹系列影片竄紅的人氣網紅「波特王」，重新詮釋瓊瑤戲劇的男主角，讓不曾經歷瓊瑤式愛情的年輕世代，也能從時下最夯的撩妹題材，一睹這套經典作品的迷人之處，影片將放上樂天Kobo Facebook粉絲專頁。

為了讓網路世代感受愛情祖師奶奶的魅力，書展攤位現場設置設置瓊瑤影音展示牆、IG列印機，甚至找人扮裝成瓊瑤片中的男女主角，手持瓊瑤金句供觀眾打卡。記者陳宛茜/攝影 分享 facebook