不用到場聽 招聯會說明會影片上線啦

2018-02-06 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



高中新課綱將在108學年上路，為了落實新課綱「適性揚才」的精神，配套的新考招制度也將在111學年度正式實施，第一波適用的對象將是目前就讀國二的學生。

為了讓各界更了解「大學多元入學新制」、「108課綱與素養導向命題精進方向」以及「學習歷程檔案」的內容，大學招聯會從去年起，陸續在北中南東舉辦了4場「大學多元入學方案暨銜接措施家長/學生分區說明會」。

為協助更多無法親自到現場、關心考招新制的家長，招聯會在網站、大學多元入學升學網。第一波上線的是在花蓮高中舉辦的東區說明會，共有3支影片，第1支精華剪輯版，是彙整了說明會中招聯會執行秘書、清華大學教務長戴念華以及大考中心副主任黃璀娟兩人的重點精華。

當家長看了精華版之後，想要更了解招生時程、採計科目部分變動、維持多道、多資料參採方式…….等重點，則可以選擇第2支影片；要進階了解大考中心如何打破過去單一學科命題的模式，大幅增加「跨領域」的命題比重，如何統整基本能力，改變非片斷的記憶性知識的學測命題調整方向也有線上教學影片。

另外，也提醒如果對111大學考招新制完全沒有概念，也可以從「３分鐘看懂大學考試招生新方案」初步了解概略的方向。