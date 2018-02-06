「一中來福旺年市集」2月9日登場

2018-02-06 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



「2018一中來福旺年市集」將於2月9日在一中商圈登場，預估17天活動可帶動300萬消費人次、上千萬元商機。記者宋健生／攝影 分享 facebook

喜迎福氣滿滿、旺旺狗年，台中市一中街商圈今（6）日宣布，將於2月9日起至2月25日推出「2018一中來福旺年市集」，活動期間凡消費滿百元即送摸彩券，最大獎為現金券5萬元，還有精品行李箱、MacBook Air、PS4等百項大獎。

2月9日當天下午3點，市府主管將在一中商圈水利大樓前廣場，發送888個福氣滿滿的旺年紅包，及福氣滿盈的福州包，為活動揭開序幕。主辦單位預估，17天活動可帶動300萬消費人次、上千萬元商機。

這次活動，還有800杯爽飲5元瘋狂賣，以及知名龍捲風、告五人、老王樂團，分別於2月17日及2月25日摸彩夜熱力演出、炒熱氣氛。

商業蓬勃發展之際，一中商圈更是關懷社會弱勢團體，及響應台中市政府大力推動空汙防治政策，特別在今年活動期間，引進空汙整治良劑「隱形精靈」，為參與活動的汽機車免費進行檢測及引擎維護。

另外，活動期間除開闢公益攤位專區外，也導入街民回歸社會工作的機會，期許工作的媒合，讓街民早日重返社會機制，過個溫馨溫暖的旺旺年。

業者指出，一中商圈因擁有流行老司機及每天萬名學子的消費客群，是新產品上市的最佳商機測溫計，也成為外地人口至台中遊玩的必逛行程。

一中商圈並與中友百貨、益民一中商圈構成黃金三角，商圈涵蓋超過2,000家以上的店家，在周邊學生與購物人潮的支持下，每逢假日，一中商圈的單日遊逛人潮超過10萬人次。