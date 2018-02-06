開無痕視窗能買到便宜機票？記者實測沒差

2018-02-06 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



開無痕視窗就能買到便宜機票？有網友分享購買加拿大航空機票經驗，發現使用網頁無痕模式，機票價差竟高達1萬元，懷疑大數據自動遮蔽便宜價位班次。但事後證明該名網友因填錯城市代碼導致價格差異，記者實測也發現並無因此有價差問題。業者回應，價格波動與訂票系統機制有關，無痕視窗並無直接關聯。

有位蘇姓網友在「爆料公社」爆料，他發現在加拿大航空網頁設定同日期、城市、人數的美國來回機票，使用一般網頁與無痕網頁查詢價格，價差竟高達1萬多元，懷疑是大數據屏遮便宜價格，氣到直說，「這陰謀太賤了！」

不過，有其他網友指出，蘇姓網友提供的截圖中，城市一個設定為台北松山機場（TSA）、一個設定為台北桃園機場（TPE），使得航班不同導致價格差異，並非因為大數據遮蔽問題。而該名蘇姓網友也隨即坦言自己選錯城市，導致價格誤差。

加拿大航空表示，網頁票價出現浮動價格，是受到訂票系統機制影響，也就是說，搜尋同一天票價卻有不同價格情況，與搜尋時間有關。因為消費者選定該航班座位後，倘若同票價座位已沒有剩餘價格，其他消費者自然就找不到同樣價格的座位，而且如此情況不會因為網頁設定有所差異。

不過，加拿大航空提到，該名網友情況是出發機場不同導致票價差異，並提醒消費者在官網訂購機票輸入機場代碼，應留意是否是正確的出發地或目的地。

儘管事後證明是烏龍一場，但也有不少網友分享自身訂票經驗，如果訂旅館或購買機票，大數據確實會記錄使用者的使用習慣，並在宣傳的欄目中，放入業者想提供的資訊及價格。若擔心看到的資訊，不一定是最划算的價格，可以用直接進到該航空或旅館的網頁查看資訊，或是固定時間清除Cookie以避免使用記錄被抓取。

加拿大航空表示，訂票系統價格浮動是因訂票系統機制影響，與無痕模式沒有關係。圖／翻攝自加拿大航空官網 分享 facebook

有網友爆料使用無痕視窗查詢價格較划算。圖／翻攝自爆料公社 分享 facebook