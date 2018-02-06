看賀陳剪綵有感「造化弄人」葉匡時：最有貢獻是毛院長

2018-02-06 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部前部長葉匡時。聯合報系資料照 分享 facebook

蘇花公路改善工程第一階段蘇澳至東澳段完工，昨天下午通車。蔡英文總統、交通部長賀陳旦參加通車典禮時，賀陳旦說，蘇花改「重點不是縮短往返的時間，重點是希望現代工程避開以往最有安全顧慮的段落。」他說，蘇澳到東澳段是落石最多的路段，這也是在第一段無論如何也要快速搶通的原因，在農曆年前確保大家不會遭遇不必要的傷亡。

不過，交通部長賀陳旦上任前曾多次反對蘇花公路改善工程，兩年前上任時他對蘇花改的態度也一度引起媒體關注。直到當年七月他受訪時才改口，「那時候，是『賀陳旦』不贊成蘇花改建設，但我現在做為部長，就應該讓這工作繼續執行下去，不能辜負國人對預算及工程的要求。」他強調，過去沒照顧到、應兼顧的事，會更加緊要求。

對於賀陳旦參與通車典禮剪綵。交通部前部長葉匡時在臉書上貼文，感嘆「造化弄人」。葉匡時說，蘇花改能夠定案執行，除了第一線辛苦的工程人員外，最有貢獻的應該是毛治國院長。

葉匡時表示，毛院長在任交通部長時，面對強大的花東民意壓力要蓋蘇花高速公路。而環保人士則強烈反對，認為沒有蘇花改或蘇花高的必要，當時最知名也最積極的反對人士就是現在的賀陳旦部長。「賀陳部長大概怎麼也想不到，他卻成了見證蘇花改首段工程完工典禮的交通部長」，對於賀陳在通車典禮的發言，葉匡時形容真是「百感交集」。

葉匡時說，當時的毛部長提出，在公共建設的決策面項上，除了經濟與環保兩個面項外，還要考慮社會公義這個面項，並提出給花東居民「一條安全回家的路」的動人說詞，總算成功地說服環保團體，而順利通過並執行蘇花改方案。當執政者在歡樂收割時，「我希望民眾知道，真正播種的人是誰，給毛院長一個公道。」

事實上，兩周前賀陳旦視察蘇花改時，賀陳旦也坦言，他從蘇花改環評時代就在關注蘇花改，過去是「恨鐵不成鋼」、如今到了現場也是「百感交集」，不過蘇澳到東澳段是蘇花公路碰到落石影響最大的地段就在蘇澳到東澳段，最困難、卻被迫切需要。

賀陳旦過去曾多次投書並參與環境影響評估反對蘇花改。上任後的動態備受關注，但他也曾說，他以前並不贊成蘇花改，但擔任交通部長就須承擔蘇花改是既有工程的事實。當時被問及心裡會痛苦嗎？賀陳旦直言「當然」，但也說，也正因曾反對，須在既有狀況下做到更好，「我既然選擇這工作，就必須要承擔」。