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台彩推出春節四款刮刮樂 總獎金逾30億元

2018-02-06 14:08經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台彩春節檔期應景推出四款刮刮樂。台灣彩券/提供
台彩春節檔期應景推出四款刮刮樂。台灣彩券/提供
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台灣彩券6日推出四款充滿年節氛圍的應景刮刮樂，其中頭獎新台幣300萬元的「紅包一把抓」及總中獎率50%的「發紅包」，皆以紅包為設計概念，提供彩迷當作紅包餽贈親朋好友。

台彩表示，四款刮刮樂總獎項逾1153萬個，總獎金逾30億元，刮刮樂「紅包一把抓」每張售價300元，票面以裝滿紅包的錢袋為主視覺，共有八個頭獎300萬元，玩法是只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」就有獎金，高達15次中獎機會，總獎金超過11億元，而且只要在刮區中刮出「紅包」符號 ，就可以將刮區內所有獎金全部帶走。

刮刮樂「發紅包」也是以應景的紅包為主角，每張售價200元，採四張為一組的套票設計，票面分別搭配「恭喜發財」、「財源廣進」、「招財進寶」、「金玉滿堂」等吉祥話，並以紅包、鈔票等年節元素為主視覺，總中獎率50%，多達500個頭獎10萬元，是目前市面上面額200元刮刮樂中頭獎數最多、中獎率最高的一款。

每張售價100元的刮刮樂「財神報到」及「過新年」同日上市，兩款刮刮樂皆為一組二張套票設計，其中「財神報到」共有七個頭獎80萬元，超過20萬個500元以上的獎項，一套二款，分別以文財神與武財神為票面主視覺，搭配喜氣聚寶盆與成堆金幣元寶等財富元素，象徵財神到、財運到的好兆頭 ；「過新年」以狗年生肖主題為設計，同樣也是一套二款，票面各有一隻不同造型的貴賓犬穿戴新春應景服飾，共有100個頭獎5萬元，總中獎率50%。

紅包刮刮樂

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