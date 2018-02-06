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妻太乾恨夫硬上鬧離 醫師救回婚姻

2018-02-06 09:42聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市一對年逾半百的夫婦，丈夫去年因頻尿、硬不起來等問題，向中醫師王雅秀求診，並抱怨孩子都生了3個，妻子還不肯配合，讓他難展雄風，妻子則抱怨陰道乾澀，老公硬上讓她痛苦不堪，為此爭吵鬧離婚，經中醫師王雅秀居中協調，夫妻一起到診所調整體質，也打開心結，如今感情加溫，夫婦回診時都說「現在感覺勝過新婚」。

醫師鄒頡龍認為，中年男女性事除了配合醫師治療，夫妻身心互動也很重要，才能共享美好...
醫師鄒頡龍認為，中年男女性事除了配合醫師治療，夫妻身心互動也很重要，才能共享美好性生活。記者趙容萱／攝影
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蓮樺中醫診所「幸福門診」醫師王雅秀說，求診的丈夫有攝護腺肥大、腰膝痠軟等症狀，屬於「陰虛火旺」，求診的妻子則是「陰虛」體質，陰道乾澀甚至行房時疼痛，但礙於個性保守，不好意思對另一半啟齒，勉強生完孩子，認為責任已盡，不想和丈夫行房，丈夫埋怨妻子不肯配合，夫妻經過觀念溝通，加上中醫調理，性生活變美滿。

王雅秀指出，很多女性都有陰道乾澀問題，不見得更年期才出現，有的年輕婦女因工作、生活壓力、慢性疾病及陰道炎症，都有可能造成，甚至性事不協調，建議夫妻如果出現問題，可尋求專業醫師協助。

王雅秀說，事實上，女性陰道乾澀問題，不只侷限於更年期婦女身上，年輕的婦女朋友因為工作、生活造成的心理壓力、慢性疾病及陰道炎症，都有可能造成卵巢功能減退、性激素下降，使陰道分泌物不足，導致性事不協調，建議，若有類似困擾，可尋求醫師協助。

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師鄒頡龍認為，中年男女因為將步入更年期，加上要煩惱家事兒女事，男性面臨勃起障礙、早洩或陽痿問題，女性則有陰道乾澀、性慾減退狀況，其中男性勃起硬度指標，是以豆腐、剝皮香蕉、無剝皮香蕉，小黃瓜區分，建議除了配合醫師治療，夫妻身心互動也很重要，才能共享美好性生活。

醫師鄒頡龍認為，男性勃起硬度指標有4分，若有性功能障礙患者配合醫師，有藥物可治 ...
醫師鄒頡龍認為，男性勃起硬度指標有4分，若有性功能障礙患者配合醫師，有藥物可治 。圖／醫師鄒頡龍提供
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蓮樺中醫診所醫師王雅秀說明，透過中藥、兩性溝通，讓中年夫婦性生活更美滿。記者趙容...
蓮樺中醫診所醫師王雅秀說明，透過中藥、兩性溝通，讓中年夫婦性生活更美滿。記者趙容萱／攝影
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醫師中醫更年期

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