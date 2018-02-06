畫得出來蓋不出 淡江大橋第8次若流標恐暫緩招標

2018-02-06 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



淡江大橋若第8度流標，不排除暫緩招標。圖為主橋設計示意圖。圖／公路總局提供 分享 facebook 淡江大橋主橋工程從85億元兩度追加預算至近125億元，招標7次，投標廠商只聞樓梯響；原訂今天第8次的開標因部分條款修正延後至3月。公路總局表示目前未打算更改設計，但若再度流標，不排除暫緩招標。

淡江大橋目前為國內外跨徑最長的單塔不對稱斜張橋，是知名女設計師莎哈海蒂（Zaha Hadid）生前作品。不過主橋最大跨徑達450公尺，主塔高211公尺，施工風險、難度較一般橋梁高出甚多，去年1月採最有利標方式招標以來，未有任何廠商投標。公路總局不但追加預算，並延長工期至68個月。

公路總局表示，最近一次招標公告期間廠商要求把環境風險可申請工期展延的狀況以白紙黑字列出，甚至新增「鰻魚苗條款」，因而公告新的開標日。據聞當地有漁民反對興建淡江大橋，指將造成漁獲減少，若抗爭行動阻礙延續性的工程也可展延工期。官員指出，若包商按計畫書環保措施施工，最終認定非包商責任，卻有漁民要求補償等情事，公路總局會一起面對處理。

官員說，廠商還擔心這項工程風險高，一旦發生勞災被認定為觸犯《採購法》第101條且情節重大，罰款以外還會被列為公共工程拒絕往來廠商、停權1至3年。新的招標條款明定，廠商依核准方式作業仍發生職災，公路總局將協助向勞安主管機關說明，盼酌情裁量。