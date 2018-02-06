啪！天冷暖身沒做好 男大生打籃球韌帶斷裂

2018-02-06 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



亞洲大學附屬醫院骨科部醫師慕德翰提醒，運動前應做足暖身，平時應加強腿部肌肉力量，穿戴合適的鞋子和護具，可以大幅減少運動傷害發生。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook 寒流來襲，台中市愛打籃球的林姓大學生，因下場前沒做好暖身，當跳投落地的那一剎那，只聽見右膝蓋「啪」一聲，接著跪在地上痛到站不起來，經就醫接受核磁共振檢查後，才發現原來是前十字韌帶已完全斷裂。所幸透過「前十字韌帶重建手術」後，才保住運動生涯，不過需經休養一年，才能再度返回球場。

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師慕德翰說，林姓學生到診時膝蓋極為腫脹，伴隨劇烈疼痛，且膝關節進行彎曲、伸直的動作時十分困難；透過關節抽吸，許多血水被抽出，再透過核磁共振檢查，確定前十字韌帶完全斷裂。

慕德翰解釋，前十字韌帶負責維持膝關節的穩定度，一旦因劇烈外力撞擊下造成斷裂，患者連上下坡或爬樓梯時，都會感到無力。

又因關節內韌帶血液供應不佳，很難透過修補恢復韌帶原有的張力，此時可透過關節鏡韌帶重建方法，施行「十字韌帶重建手術」，藉由取同側自體肌腱進行重建，提高重建後的穩定度，也可兼顧不同角度的彎曲和旋轉，讓患者提早恢復正常活動。

他指出，前十字韌帶重建手術並不會在受傷當下進行，因太早進行手術反而會提高關節內纖維化，使術後膝關節活動角度變差，所以會等關節發炎消散、關節漸恢復正常活動角度後再開刀，而林姓學生因年輕力盛，且患處合併半月板損傷，需同時執行半月板部份切除。

慕德翰提醒，運動前應做足暖身，平時應加強腿部肌肉力量，穿戴合適的鞋子和護具，可以大幅減少運動傷害發生。