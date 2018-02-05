台北國際書展打造兒童閱讀體驗館 刷悠遊卡即可入場

2018-02-05 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「讀力時代」來了！閱讀力即國力，以「讀力時代」為主題的2018台北國際書展，今起於世貿一、三館展出六天。今年共有60國、684家國內外出版社參展，舉辦逾500場活動。

今年書展延續「18歲以下免費入場」的優惠，並首度引進刷卡入場服務，讓民眾憑悠遊卡、一卡通及icash即可刷卡入場，不必另外排隊購票。

為了讓台灣人的閱讀力從小提升，本屆書展首度主打世貿三館的「兒童閱讀體驗館」。針對4到10歲好奇心最強的孩童，運用時下最夯的「實境解謎」，讓孩子在設計的情境中，扮演小小偵探上山下海，為幫助小動物找出真相，完成解謎樂趣。台北書展基金會董事長趙政岷表示，今年書展強調國際化、數位化、年輕化、趣味化，以嘉年華的主題環繞整個展期。

以色列主題國館中，一部比人高的希伯來文大型聖經巨書震撼全場。今年適逢以色列建國70週年，書展邀來以色列擔任主題國。駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭指出，台灣與以色列有許多相似的地方。以色列館除了帶來以色列的好酒、美食、豐富的考古和宗教文化、更希望展現以色列的新創產業。

延續去年叫好叫座的公民書區，本屆書展邀來台灣勞工陣線協會、獨立出版聯盟及獨立書店發展協會共同策展公民書區，以「讀字漫遊二○三七」為主題，喚起群眾對紙本閱讀的動力。純文學出版社「五小」中的爾雅、洪範，則與文訊雜誌共同開立「文學專門店」。

新科技也是書展重點。中研院數位文化中心打造的「漫筆虛實PLUS」，展現台灣文化、漫畫、科技產業的跨界合作。使用浮空投影Google Tango AR技術，立體重現漫畫書中的場景，或是1930年代的台灣博覽會時代；甚至「憑空」變出一場布袋戲，讓民眾欣賞百年前的布袋戲。

●2018台北國際書展即起展至11日