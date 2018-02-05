搶坐月子商機 台中澄清醫院推一條龍產後照護服務

2018-02-05 21:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



俗稱坐月子中心的產後護理之家市場競爭日趨白熱化，台中澄清醫院中港分院也宣布推出附設產後護理之家，標榜跨科資源整合，並比照五星級飯店模式，提供與一般坐月子中心不同的「一條龍產後照護」服務。

市調指出，目前中部地區產後護理之家的業者有超過30餘家，較具知名度的包括媽媽咪亞、百悅、安馨、帝寶、沁美、優生、喜月等，醫院附設產後護理之家則有中國醫藥大學附設醫院、林新醫院、台安醫院及澄清醫院等。

業者指出，市場上產後護理之家的品質參差不齊，包括護理師的人數、證照，設備是否符合規範，以及能否提供到位、即時的照護服務等，都是必須納入考量的重點。而目前醫院附設產後護理之家每天的住房價位，平均多在6,000至1萬元間。

澄清醫院附設產後護理之家，標榜擁有五星級的飯店式服務設備，與媲美藝廊的多元化藝術品呈列，藝術大師的優雅氣息遍布在各個公共空間，讓媽媽坐月子不再是一場任務，而是可以享有深度身心靈放鬆的空間。

目前，澄清附設產後護理之家共規劃27間房間，不但有乾濕分離的浴室、免治馬桶、三合一暖風機，日本進口床墊，還比照五星級飯店，每天由專人清潔打掃房間、換洗毛巾和哺乳衣、定期更換寢具，每天也提供老薑水供媽媽擦澡泡腳等服務。

澄清醫院產後護理之家總監徐毓鎂表示，澄清由專業療體系打造獨棟婦科、兒科、產科及乳房外科的整合資源，可以提供媽媽從產前到產後無縫接軌的一條龍服務，包括寶寶黃疸，以致於媽媽乳腺炎或產後等不適症狀，都可以即時處理。

此外，兒科主任每天例行巡診與專業團隊照護，也能掌握嬰兒室裡寶寶的動態與評估記錄，為寶寶的健康做第一道守護；婦產科主任每周也會到中心追縱媽媽產後恢復，讓媽媽做月子無需奔波勞碌，可以安心休養身體。