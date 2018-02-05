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影／新故宮計畫砸101億 創800萬人潮、11億門票

2018-02-05 21:31聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

故宮南院觀光退燒，曾出現單日遊客不滿300人的慘況。故宮院長林正儀今宣布啟動耗資101億的「新故宮計畫」，計畫中包括耗資37億的「故宮南院國寶文物修復展示館」。他表示，故宮南院去年一年參觀人次約百萬，國寶館4年後落成，預計將一年參觀人次提升為2百萬。

故宮南北院估計去年參觀人次不滿6百萬。林正儀表示，「新故宮計畫」預計於2024年，將故宮南北院參觀人次提升至8百萬，門票收入達11.5億，文創收入為12.9億。

林正儀表示，將透過「在地公共化」、「國際組織化」兩大概念，點燃新的觀光生機。前者是將故宮融入整個台灣文化系統之中，打造具「公共性」的新故宮；後者是在國際上透過組織化推介故宮。「新故宮計畫」便是兩者的具體實踐。

馬政府時代曾提出耗資320億、以擴建故宮北院建築為主的「大故宮計畫」。故宮副院長李靜慧表示，「新故宮計畫」更重視軟體，除了創新展覽概念、交通串聯台灣各博物館；也串聯台灣博物館群在國際舞台上一起打拼，經費縮為101億。

故宮副院長黃永泰指出，故宮北部院區改以整建為主，將仿效法國羅浮宮、英國V&A博物館的成功改造例子，重整入口、改善紊亂的參觀動線。整建經費為43億，預計6年後完成。

故宮將以11億經費打造「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」。李靜慧指出，故宮將打造「故宮國寶出遊去」計畫，讓故宮國寶可定期外借台灣各博物館展出；發行各館通用的卡片「愛台灣博物館卡」、體驗台灣文化套裝行程App等。

故宮預計於2020年東京奧運期間，聯合各博物館赴東京宣傳；並聯手於台灣北中南舉辦為期3個月的「台灣博物館博覽會」，吸引參加東京奧運者順道來台參觀。

至於最受矚目的「故宮南院國寶文物修復展示館」（國寶館），將重新定位故宮南院，打造世界首座以文物典藏與修復為主要展示內容的博物館。林正儀指出，「國寶館」不只是建築，還希望成為連結文物修復師、讓他們發光發熱的重要舞台。

然而，文物修復與典藏屬專業領域，國寶館匯聚專業人才之餘，是否能吸引一般觀光客？

林正儀表示，故宮將透過文物與生活的連結吸引民眾。他舉例，故宮南院鎮館之寶「龍藏經」，估計修復需耗時20年。在此期間開放參觀典藏與修復過程，必能吸引有宗教信仰、或想祈福的民眾。一如廟宇參拜，這些民眾不會只來一次，甚至年年都來。

故宮宣布新故宮計畫，故宮正副院長與南北兩院吉祥物合照。左起為故宮副院長李靜慧、北...
故宮宣布新故宮計畫，故宮正副院長與南北兩院吉祥物合照。左起為故宮副院長李靜慧、北院吉祥物翠玉白菜、故宮院長林正儀、南院吉祥物哈奴曼、故宮副院長黃永泰。記者陳宛茜/攝影
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故宮南院博物館國寶

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