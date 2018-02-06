健康主題館／天冷起床 SOP 4招跟著做

2018-02-06 01:45 聯合報 簡文仁／中華肌內效協會理事長



寒流來到，常會讓人不想起床，但又不得不起來，此時最容易受涼，尤其有三高的長者或流感肆虐期間，很多人甚至因而中風或心臟病發作。健保署統計顯示，寒流期間，晨間起床時疾病發作比率明顯較高。

所以，早上起床最好能建立起一套標準作業程序（SOP），尤其是長者們，身體調適能力較差，禁不起氣溫太大變化，更要遵循SOP以降低風險。

曲肘弓腳轉兩邊。 圖／簡文仁提供 分享 facebook

起床SOP可整合成四句話：睡夢剛醒頭臉弄弄、身體動動避免痠痛、側身坐起外套先碰、呼吸勻定站穩再動。

睡夢剛醒頭臉弄弄：

剛睡醒時可在被窩中先搓搓臉、抓抓頭、拉拉耳朵、張張牙口等，讓自己更加清醒一些，不要睡眼朦朧就爬起來。

身體動動避免痠痛：

上了年紀的人常會這裡痠、那裡痛，尤其是退化性關節炎有個特殊症狀，就是晨僵，早晨起來關節特別僵硬。建議在床上先做做各種伸展操，例如：曲肘弓腳轉兩邊（圖1）、曲膝抬臀腳踢天（圖2），先讓身體動開來了，再準備下床，這也是一天當中最好的運動時光。

側身坐起外套先碰：

有人腹肌夠強，仰臥起坐般輕巧就可下床，但建議長者下床採用側身坐起，以降低姿勢性低血壓的風險，避免頭暈。坐床邊時先披外套保暖，睡覺時怕衣服厚重笨拙，通常只穿輕軟衣物，這時要補上外套，以防背部受涼。

呼吸勻定站穩再動：

坐在床邊時，如果方便可先喝50CC的溫開水，喚醒腸胃並調氣呼吸，待勻定後再站起、站穩，不要魯莽行動，以免容易摔跤，很多意外都在站起跨步那一瞬間，要特別小心。

人是習慣的動物，一旦養成習慣，習慣成自然，自然成本能。好習慣一生受惠，壞習慣一生受罪，希望大家都能養成起床SOP的好習慣。