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台灣醫療 需要由量到質的革命

2018-02-06 01:45聯合報 黃達夫

黃達夫
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不可否認，AI（人工智慧）未來在醫療界將扮演極重要的角色。然而，我們不能忘記，它只不過是一個促進醫療品質與效率的工具。真正能夠幫助全民獲得健康照護的關鍵，則是醫療政策與給付制度。

管理大師麥可波特（Michael Porter）在2006年出版《醫療革命》一書，倡議「價值醫療」。他認為當今，醫療界論量計酬，不論做好、做壞，做越多賺越多的給付方式，使得醫療費用持續上升，卻無法提升醫療品質。

因此，他主張醫療界需要從量到質的革命。醫院必須提供負責任的醫療，給付制度要酬勞醫療品質與成效。

醫療成效升 成本也跟著降

近年來，歐美專家、學者不斷發展各種品質測量的指標、改善醫療品質的策略及各種論質計酬的給付制度。這些創新行動一再地證實，當醫療機構遵行實證醫療準則，減少醫師之間做法的差異性，則不但醫療成效提升，醫療成本也跟著下降。

反觀台灣，媒體上的醫療新聞，有關血汗醫院、醫護過勞、醫療糾紛等議題從未間斷，卻很少看到從量到質的醫療革命的討論。

雖然台灣宣稱健保「俗擱大碗」，占GDP不到7%，但是，台灣健保費用與自付醫療支出幾近各半。除了住院的差額及部分負擔外，絶大多數的自付花費是保健食品、高額檢查及所謂先進療法。這些花費是否值得，卻很少成為公共議題。

自付額醫療 並未扼止濫用

儘管，健保署對給付項目，仍然沒有很有效的扼止濫用與浪費的方法，但多少還會對極明顯的濫用做出刪減或懲罰的遏阻動作。但是，對於病人自付的醫療項目，就完全管不著，容許很大的濫用空間。

譬如，根據實證研究發現，以低劑量斷層掃描為非高危險群的民眾做肺癌篩檢，明明是「弊大於利」，但是，台灣的醫界龍頭卻帶頭做不智的事。又如，以機器手臂開子宮肌瘤，美國已禁止。

還有，到今天，所有回顧質子治療的論文都不能證明質子治療對絶大多數癌症的治療優於光子放射治療。

儘管，一次性術中放射治療，目前尚無長期追蹤之第三期臨床試驗支持其在乳癌治療之適應症。但是，台灣一些醫院卻把它當做例行的治療，病人不但須自付20、30萬元，而且，還可能要冒比術後放射治療更高的復發風險。

非營利事業 更是良心事業

醫療不但是非營利事業，更是良心事業，健保論量計酬的給付制度，造成醫界濫用與浪費，健保支付價格過於低廉，更創造了醫界以衝量及高貴自付項目來增高利潤的機會，受害的是資訊不對等的病人。

自己的生命自己救，全民一方面要主動養成良好的飲食和生活習慣維護健康。更應積極參與台灣醫療制度改革，促成台灣醫療由量到質的革命。當各醫療院所的醫療費用與醫療成效公開透明時，全民根據價格與成效選擇最有價值的醫療，使為病人利益設想的醫院好好生存，唯利是圖的醫院自然淘汰。

（作者黃達夫為和信醫院院長）

●健康名人堂邀請醫藥公共衛生專家分享健康觀點與視野，每周二刊出。

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