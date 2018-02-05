吃大便能治病？ 專家這樣說

2018-02-05 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



時至今日，治病不用再「吃大便」，而是改以將糞便中的菌叢，移植到人體腸道中以治病。 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

大便能治病？鑽石生技投資分析室分析師高翊瑋研究表示，早在1,700多年前的中國東晉時期，《肘後備急方》中記載「野葛芋毒、山中毒菌欲死者，飲糞汁一升，即活」，這是目前已知糞便治療的最早記錄。

另外，明朝李時珍編著的《本草綱物》中也記載，用發酵糞便上清液來治療嚴重腹瀉、嘔吐、便秘等疾病。《北齊書．和士開傳》也描述以黃龍湯，即糞水，治療傷寒重症。西方國家最早案例為1958年，Eiseman醫生利用糞水灌腸來治療偽膜性腸炎患者。

時至今日，治病不用再「吃大便」，而是改以將糞便中的菌叢，移植到人體腸道中以治病，且已經在多項醫學臨床上獲得驗證。

高翊瑋指出，上（1）月10日，美國國家衛生研究院(NIH)與美國胃腸病學協會(AGA)攜手，啟動史上最大「糞菌移植」(簡稱FMT)臨床試驗計畫，將收集4,000名接受FMT治療的患者，進行十年大規模追蹤研究。

FMT是由腸道健康個體身上取得益生糞菌，移植到病人腸道的治療。去年12月底，我國一位5歲男童因誤食強鹼，導致腸胃道感染「抗藥性困難梭狀芽孢桿菌」，在抗生素治療無效的情況下，林口長庚醫療團隊決定利用男童11歲哥哥的糞便進行移植，最後男童被奇蹟似治癒。

在國外利用FMT成功治療的案例不勝枚舉，因此該技術在2013年被FDA列入CDI治療指南，也被美國時代雜誌評為當年生物醫學的十大突破之一。

特別的是，美國麻州於2012年即成立全球第一個非營利糞便銀行-OpenBiome，2015年更發起PersonalBiome計畫，鼓勵健康民眾儲存自己的糞便以備不時之需。去年3月，亞洲益菌中心也在香港中環開設首間亞洲糞便銀行。

不過，儘管效果驚人，然根據2013年FDA所公布的規範，FMT被認定為藥物與生物製劑，因此人體試驗前都要取得IND批准。經醫界與病患多方抗議後，FDA增設可不須申請批准的特殊情況。

高翊瑋表示，FDA的謹慎有其根據，由於目前糞菌無法有確切的定量數據或指標，不同提供者或飲食差異都會使糞菌改變，難以維持來源品質。換言之，目前FMT的大規模應用仍有其難處，因此調節腸道生態且易於品管的產品將會是替代方案，如益生菌代謝物等。