天冷關窗沒對流 母女3人險喪命

2018-02-05 19:04 中央社 台北5日電



天冷別忘開窗，小心一氧化碳外洩奪命。北市吳姓女子一家人因忘開窗對流，洗完澡後紛紛出現頭暈、嘔吐症狀，幸有警覺，速去急診以高壓氧治療，幸運撿回3條人命。

天氣冷颼颼，吳小姐4日晚間幫2個小孩洗澡，因小孩喊冷，吳小姐把對外門窗都關上。大女兒洗完澡後，一出來整個人就暈倒在床上，頭暈、全身無力。吳小姐幫女兒擦乾身體、吹完頭髮後，2個女兒都說頭暈、噁心想吐。

吳小姐也出現類似狀況，且聞到瓦斯味，她立即打開窗戶通風，但孩子症狀愈來愈嚴重，她驚覺：「如果再不就醫，可能3個人都會暈死在家裡」，緊急叫計程車直奔醫院急診室，後抽血檢查，確診一氧化碳中毒，要吸高壓氧治療。醫師也說，幸好吳小姐很警覺，才避免憾事。

一氧化碳中毒主要原因是在密閉或通氣不良的空間中或室內，使用瓦斯爐、汽油等能源或燃燒煤炭，導致碳氫化合物不完全燃燒，產生無色無味的有毐一氧化碳氣體，很容易經肺臟吸收進入人體造成中毐甚至死亡。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海傍晚受訪時表示，一氧化碳的毒性強是因為人體靠血紅素攜帶氧氣，但一氧化碳與血紅素結合的能力是氧氣的200至250倍，會妨礙氧氣與血紅素結合，導致組織缺氧或細胞功能受傷。

顏宗海說，一氧化碳中毒毒性依暴露時間和濃度有所差異，輕微會引起頭痛、疲倦、腸胃不適及嘔吐等症狀，嚴重時甚至會喪失意識、精神異常、變成植物人或死亡，真的不可不慎。

如果不幸發生一氧化碳中毒，顏宗海表示，應第一時間把中毒者移到戶外有新鮮空氣的地方，並儘速送到醫院治療。治療會給予高壓氧，縮短一氧化碳與血紅素結合的時間。

居家環境方面，顏宗海表示，現代多數人都知道熱水器不能放浴室，但有些人儘管放陽台，卻曬了很多衣服、沒開窗讓空氣對流，也會造成危險。建議應加裝強制排氣設備，避免瓦斯爐不完全燃燒。