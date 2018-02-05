吃尾牙吐血嚇壞眾人 竟是雞骨頭惹禍

2018-02-05 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



溫奕志呼籲，農曆春節享用美食時，應要注意食道和腸胃的保護，尤其是老人和小孩，最容易被魚刺或雞鴨小骨頭危害；若發生應立即就醫。圖／澄清中港院區醫院提供 分享 facebook

日前有一男子參加公司尾牙時突然狂吐，嘔吐物帶有血跡，緊急送醫經胃鏡發現食道有2公分的撕裂傷，研判是遭到雞骨頭「割傷」。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科醫師溫奕志說，這位31歲的男患者參加公司的尾牙餐宴時歡笑聊天，將口中的大塊雞肉嚥下後，感到喉嚨很不舒服，不久就開始狂吐，由於嘔吐物帶有明顯血跡而被緊急送進急診。

溫奕志說，由於患者是在吃飯時發生帶血嘔吐，懷疑是異物卡住喉嚨或食道。經胃鏡檢查發現在食道口有一處長約2公分的撕裂傷，這樣的大傷口的確少見，判斷是由堅硬的異物所割傷，很可能凶器就是雞骨頭，而雞骨頭行凶後，就滑入胃內。

萬一被魚刺或雞鴨骨頭卡到喉嚨，吞飯和喝醋有用嗎？溫奕志說，那可能造成魚刺因而再卡到食道壁，刺得更深，並有可能刺穿食道而傷到胸主動脈，並因嚴重出血將會危及生命；而魚刺或小骨頭一旦刺破胃壁，極可能會刺傷肝臟，讓病情更嚴重。因此，應立即就醫，以免釀成大禍。

他指出，春節急診的病患中，造成胃腸肝膽的疾患，最常見的是被魚刺或雞鴨骨頭卡到喉嚨甚至傷及食道，而因喝太多酒傷及肝臟而吐血送醫，也有零星個案。另還有民眾罹患感冒而自行購買成藥服用，卻因空服用，造成藥物黏貼在食道或胃壁而造成潰瘍出血，在春節就得跑急診。