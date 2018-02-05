2重機闖蘇花改遭攔下 30餘騎士集結入口依法開罰

2018-02-05 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



蘇花公路第一階段改善工程蘇澳至東澳段，今天下午4時通車，有30餘名重型機車騎士要求蘇花改開放重機通行，下午4點在入口處結集，其中2輛機車趁警方不注意闖入蘇花改，近5時從蘇花改南口出隧道被警方攔下，在蘇花改入口處集結的30餘名重機騎士被警方逐一登錄姓名、牌照，將依法開罰。

【中央社／宜蘭縣5日電】

蘇花改蘇澳至東澳段今天通車，初期只開放小客車通行，許多重機騎士為爭取路權，違規硬闖警方管制線，遭警方開單取締。

經5年多的施工，蘇澳鎮長陳金麟、公路總局第四養護工程處代理處長陳營富，下午4時在蘇花改蘇澳隧道前拿開管制橫桿，正式宣告蘇花改蘇澳到東澳段通車；在東澳端方面，由南澳鄉長薛秋花同步宣布通車，台灣東部交通邁入新里程碑。

來自新北中和的駕駛陳雲清在下午1時就於蘇花改蘇澳隧道前等待，順利搶得頭香，成為正式通車後蘇澳端第1名用路人。

東澳段通車後，蘇澳到東澳的交通只約10分鐘就可到達，比過去省20分鐘，吸引不少用路人嚐鮮體驗。

但約有20多名重機騎士因不滿蘇花改沒有開放機車通行，在開放通車後約20分鐘聚集在蘇澳隧道前，打算闖入隧道，警方動員以手拉手方式攔截。

重機騎士們說，官員口口聲聲說為了他們的安全，卻要他們走更危險蘇花公路，所以要用行動表達不滿。

蘇澳警分局長陳瑞基受訪時說，警方在蘇澳隧道口針對19名不服從交通指揮的重機騎士，還有7名沒有依照號誌指示，闖入蘇花改的騎士，全數依道路交通管理處罰條例，開出新台幣900元以上、1800元以下罰單；警方日後將與公路總局監視系統配合，加強機動取締違法進入蘇花改的重機騎士。