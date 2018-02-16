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過年走春！ 出門踏青開心玩 新年走出好運道

2018-02-16 00:00聯合報 記者魏妤庭／專題報導

農曆春節初一到初五出門踏青走春，玩得開心讓心情好，自然能帶來好運氣，迎接未來一年的挑戰。

今年農曆春節有6天連假，除了除夕在家圍爐外，不少民眾安排好初一到初五出外走走，向親朋好友拜年，或是前往景點觀光旅遊，不僅感受到過年的熱鬧氣氛，還能帶來一整年好運氣。

＊走春必備 拜拜求好運＊

若是想出門走春，除了到親朋好友家坐坐外，想要為新的一年討個吉利，北、中、南各有過年必去寺廟，不妨前往廟裡拜拜祈求好運來。

位於北部的民眾想到廟宇拜拜，台北除了知名度最高的行天宮、龍山寺，以及霞海城隍廟、慈惠堂外，也可以到有「超靈驗神廟」之稱的三峽清水祖師廟，拜完還能到一旁的三峽老街逛街。此外，被稱為「烘爐地」的新北南山福德宮，供奉的是土地公，據說求財、求子都相當靈驗，就連單身者也能來此求得好姻緣。

北港朝天宮媽祖香火相當鼎盛，也是許多民眾走春必去景點。圖／本報系資料照
北港朝天宮媽祖香火相當鼎盛，也是許多民眾走春必去景點。圖／本報系資料照
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除了台北及新北市外，新竹的都城隍廟終年香火鼎盛，可祈求新的一年平安順利，拜完還可到一旁的都城隍廟口吃小吃。此外，新竹三大廟之一的竹蓮寺，也是相當靈驗的廟宇，從除夕開始就有一系列迎春活動，廟裡也有師父幫忙解籤詩，可來此走春「逗熱鬧」。

中南部除了可以到大甲鎮瀾宮、彰化鹿港天后宮，以及北港朝天宮、台南南鯤鯓代天府、屏東東港東隆宮外，南投竹山紫南宮拜土地公，以求發財金、金雞聞名，想求得好財運可前往祈求發財金。雲林北港武德宮的主神為武財神爺，又被稱為五路財神廟，想求得財氣的民眾會特別來此增添好運。

農曆春節期間，除了除夕圍爐外，初一到初五外出走春帶來一年好運。圖／本報系資料照
農曆春節期間，除了除夕圍爐外，初一到初五外出走春帶來一年好運。圖／本報系資料照
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屏東東港東隆宮最有名的黃金樓牌。圖／本報系資料照
屏東東港東隆宮最有名的黃金樓牌。圖／本報系資料照
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＊出遊不塞 這樣玩避人潮＊

今年春節天數偏短，許多民眾偏向往周邊城市旅遊，各個觀光景點總是人滿為患，開車出遊最怕遇到的就是塞車，民眾可以搭乘大眾運輸工具如台鐵或高鐵、台灣好行觀光巴士、接駁客運等，省去塞車時間。

新北市觀光旅遊局規畫多條路線，像是平溪石碇線望古瀑布、嶺腳寮步道和五路財神廟；瑞芳線報時山、勸濟堂、南雅奇岩、鼻頭角步道；雙溪線虎豹潭、壽山宮、牡丹車站；石門線隱藏版老梅迷宮和十八王公廟。另有樹林線大棟山、福德宮；新店中和小粗坑生態綠廊、碧潭風景區、烘爐地、緬甸街。

若想要不塞車，可搭大眾運輸工具前往景點，像是新北市虎豹潭可搭火車雙溪線前往。圖／...
若想要不塞車，可搭大眾運輸工具前往景點，像是新北市虎豹潭可搭火車雙溪線前往。圖／觀旅局提供
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其中，從平溪支線的望古車站沿著鐵路旁產業道路走上嶺腳寮步道，就可抵達望古瀑布，沿途還會經過五路財神廟，可拜拜求得好財運。位於新北樹林、山佳、鶯歌以及桃園龜山交界處，為大棟山405高地，沒有高山阻擋，不僅可盡覽桃園美景，還可看到台北盆地、林口臺地。附近有三條登山步道，一邊健行踏青一邊賞景。

交通部觀光局也規畫全台14條新春開運行程，包含北台灣的東北角地區泡湯單車健行之旅、北觀地區的賞櫻森林之旅、參山地區的走春日出健行之旅；中台灣日月台社頭健行步道之旅；南台灣阿里山茂林遊湖風景之旅；東台灣的花東縱谷溼地眺海芬多精之旅，以及外島地區跳島漫遊之旅等行程，民眾可參考避開容易壅塞景點。

此外，各國家森林公園可賞花、賞鳥、健行以及登山，來趟森林生態之旅，避開車潮及人潮。如阿里山國家森林遊樂園、太平山國家森林遊樂區、八仙山國家森林遊樂區等，皆可搭接駁車前往。

望古瀑布是新北祕境，走春兼踏青，輕鬆拍下網美級景點。圖／觀旅局提供
望古瀑布是新北祕境，走春兼踏青，輕鬆拍下網美級景點。圖／觀旅局提供
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太平山國家森林遊樂園走春，來趟森林之旅。圖／林務局提供
太平山國家森林遊樂園走春，來趟森林之旅。圖／林務局提供
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阿里山遊樂區巨木群吸取芬多精。圖／林務局提供
阿里山遊樂區巨木群吸取芬多精。圖／林務局提供
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＊過年賞櫻 喜氣洋洋＊

今年受到多波寒流影響，櫻花從1月起陸續綻放，全台各地皆有賞櫻景點。除了知名賞櫻景點，像是陽明山、武陵農場、奧萬大外，也有不少賞櫻祕境，可前往一探究竟。

武陵農場是賞櫻勝地，今年2月16日（初一）展開櫻花季，將實施交通管制，僅能搭大眾...
武陵農場是賞櫻勝地，今年2月16日（初一）展開櫻花季，將實施交通管制，僅能搭大眾運輸工具前往。圖／公路總局提供
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台中新社白毛台、新社高中、興社街、新社區公所、應花鳥森林以及協中街等，可見到滿滿的櫻花樹林，盡情徜徉在浪漫粉紅花海中。此外，屏東縣霧台鄉舉辦櫻花季，前往阿禮部落方向沿途道路兩側種植櫻花樹，綿延10公里，山林間綻放模樣，更顯得嬌豔欲滴。

高雄桃源區有個櫻花公園，園區內種植近千棵櫻花樹，主要為吉野櫻，還有少數的日本河津櫻花，花期到2月底、3月初結束，也就是說，整個農曆年都是賞花期。另藤枝山區的櫻花集中在38甲櫻花公園及寶山市集附近，1月底已進入花期，過年期間會盡數綻放。不過藤枝林道路段會車不易，假日上山車多，下山容易起霧，若開車前往需隨時注意路況。

桃源區櫻花公園的櫻花陸續綻放，花期預計到2月底。 圖／本報系資料照
桃源區櫻花公園的櫻花陸續綻放，花期預計到2月底。 圖／本報系資料照
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十二生肖開運旅遊方位

今年農曆年是戊戌狗年，根據生肖前往開運方位，能帶來一年好運。生肖屬狗者正好是本命年，適合往西北方走增添好運。屬豬者以東南、南方、西南方為佳。屬鼠建議往東北、西南方玩，到景點可買些屬於金的物品，或將錢幣、紙幣放在家中財位（家中大門對角角落），可帶來好運。

生肖如牛、蛇、羊者，今年沒有與太歲沖、刑、害等，可放心旅行，牛適合到東北方、蛇到東北、西北方為佳、羊為東北方及南方。生肖為虎、馬者，今年與太歲三合成象，可到東北、西北玩，若二生肖一同出遊借助狗年之力更好。

屬兔與太歲呈現六合，可往西北、東北方玩，若到東南方可接財神，並吸收桃花之氣，迎來好姻緣或好人緣。屬龍者今年犯太歲，但本命八白吉星到，適合到東南方玩，但以靜態遊玩為佳，避免到西北方旅遊。屬猴者大吉方位是西南方及南方，分別是求貴人相助或求名利的好地方。屬雞者適合靜態旅遊，如參觀名勝古蹟。

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