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桃園機場捷運與易飛網合作推海外票券

2018-02-05 13:43聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園大眾捷運公司與易飛網開拓異業合作，由易飛網代理桃園機場捷運25萬張機場捷運境外票券，搭配一日遊券等優惠套裝行程，5日由桃園市長鄭文燦、桃園大眾捷運公司董事長劉坤億、易飛網董事長周育蔚共同啟動。

這項訂名為「易飛沖天樂桃桃」的啟動儀式，5日上午9時30分在桃園機場捷運A12第1航廈站舉行。鄭文燦市長指出，機場捷運通車將屆滿1年，目前已經載運了1900萬人次旅客，預計春節期間可以突破2000萬人次。為了開拓更多旅遊市場與發展觀光，桃捷特別與易飛網展開異業合作，一起衝機場捷運的旅客量，也要衝服務多元化。

桃園捷運公司指出，這次與易飛網合作，由易飛網代理機場捷運25萬張境外票券，搭配多元化的旅遊組合，最優惠的組合售價不到新台幣1000元，相信可以吸引準備來台旅遊的外國觀光客。

易飛網推出的桃園機場捷運旅遊套票區分為「桃捷票加一日遊券」，以及「桃捷票加悠遊卡」2大項，基本配置桃園機場捷運單程或雙程車票，一日遊券包括故宮、國父紀念館、九份、平溪、野柳等觀光熱點，搭配悠遊卡則可以更彈性運用，易飛網將透過亞洲主要電商平台對境外旅客販售。

桃捷公司與易飛網在桃園機場捷運A12第1航廈站、A13第2航廈站入口設置專用櫃台，外籍旅客抵台前先至平台下訂，入境後到機場捷運專用櫃台取票，就可以輕鬆展開台灣遊的行程。

桃園大眾捷運公司與易飛網開拓異業合作，由易飛網代理桃園機場捷運25萬張機場捷運境...
桃園大眾捷運公司與易飛網開拓異業合作，由易飛網代理桃園機場捷運25萬張機場捷運境外票券，5日由桃園市長鄭文燦、易飛網董事長周育蔚共同啟動。記者陳嘉寧／攝影
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桃園大眾捷運公司與易飛網開拓異業合作，由易飛網代理桃園機場捷運25萬張機場捷運境...
桃園大眾捷運公司與易飛網開拓異業合作，由易飛網代理桃園機場捷運25萬張機場捷運境外票券，5日由桃園市長鄭文燦（左四）、桃園大眾捷運公司董事長劉坤億（左五）、易飛網董事長周育蔚（左三）等人共同啟動。記者陳嘉寧／攝影
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桃園大眾捷運公司與易飛網開拓異業合作，由易飛網代理桃園機場捷運25萬張機場捷運境...
桃園大眾捷運公司與易飛網開拓異業合作，由易飛網代理桃園機場捷運25萬張機場捷運境外票券，5日由桃園市長鄭文燦（中）、桃園大眾捷運公司董事長劉坤億（右）、易飛網董事長周育蔚（左）共同啟動。記者陳嘉寧／攝影
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機場捷運桃園機場桃捷

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