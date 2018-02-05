蘇花改通車 選東澳隧道辦通車典禮避開陳抗

2018-02-05 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



1932年通車的蘇花公路，打通了神祕後山，串起台灣東海岸，脆弱曲折的道路卻坍方無數、柔腸寸斷；101年開始動工的蘇花公路改善工程，蘇澳至東澳段今天通車，總統蔡英文、交通部長賀陳旦也來見證這條道路的落成，接手乘載東部人期待和希望的道路嶄新平穩潔白，嚴謹工程和高科技守護每個人安全回家。

蘇花改計畫路段包括蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至大清水段，改善長度達38.8公里，其中共有8座總長計24.5公里的隧道；原有的蘇花公路蘇澳到東澳段落石和彎道多，是易事故路段，因此優先改善，沒讓外界失望，蘇澳至東澳段選在農曆年前通車，要讓返鄉遊子安心上路。

全長9.7公里的蘇澳至東澳段包含三座隧道和三座橋梁，今天通車了，由於一度傳出機車族將到場抗議消息，交通部特別選在道路的南端東澳隧道口舉辦通車典禮，後方是還沒開放的東岳隧道，前方則是層層柵欄守護的蘇澳隧道。