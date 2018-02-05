蘇花改通車 選東澳隧道辦通車典禮避開陳抗
1932年通車的蘇花公路，打通了神祕後山，串起台灣東海岸，脆弱曲折的道路卻坍方無數、柔腸寸斷；101年開始動工的蘇花公路改善工程，蘇澳至東澳段今天通車，總統蔡英文、交通部長賀陳旦也來見證這條道路的落成，接手乘載東部人期待和希望的道路嶄新平穩潔白，嚴謹工程和高科技守護每個人安全回家。
蘇花改計畫路段包括蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至大清水段，改善長度達38.8公里，其中共有8座總長計24.5公里的隧道；原有的蘇花公路蘇澳到東澳段落石和彎道多，是易事故路段，因此優先改善，沒讓外界失望，蘇澳至東澳段選在農曆年前通車，要讓返鄉遊子安心上路。
全長9.7公里的蘇澳至東澳段包含三座隧道和三座橋梁，今天通車了，由於一度傳出機車族將到場抗議消息，交通部特別選在道路的南端東澳隧道口舉辦通車典禮，後方是還沒開放的東岳隧道，前方則是層層柵欄守護的蘇澳隧道。
交通部派遣接駁車將觀禮貴賓載到東澳隧道典禮現場，途中還一度行經東澳隧道避難車行橫坑，不少遊客開心隧道前合影留念，特別從斗六來宜蘭觀禮的林先生說，這條路筆直平穩又新又美，特別來見證歷史，「跟蘇花公路差多了」。
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