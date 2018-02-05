空氣冷又髒 金門、高屏橘警

2018-02-05 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天高屏因風速稍弱為「橘色提醒」。圖／本報資料照片 分享 facebook 寒流來襲，昨天金門空氣品質為「紅色警示(對所有族群不健康)」等級，高屏區、馬祖及澎湖為「普通」等級。環保署指出，今天金門為「橘色提醒」，馬祖為「普通」至「橘色提醒」，高屏因風速稍弱為「橘色提醒」；中部、雲嘉南及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、花東空品區及宜蘭為「良好」等級。

6日、7日持續受寒流影響，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨。高屏空品區為「橘色提醒」；中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級