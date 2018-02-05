發票中獎預算 今年105億創新高

2018-02-05 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



立法院通過今年度總預算，統一發票中獎小確幸可望增加。今年統一發票獎金預算達到創新高的一○五億元，發票中獎組數可望增加。財政部表示，獎金預算增加，會循例加開中獎組數，但為鼓勵消費者索取無實體電子發票，會將增加的資源主要用於擴大無實體發票專屬獎，具體方案仍在規畫。

今年第一期（一至二月）統一發票將在三月廿五日開出，財政部會在開獎前，公布今年統一發票增獎方式。

立法院臨時會上周三讀通過今年度中央政府總預算案，財政部原編列逾一○八億元的統一發票獎金預算，最後以一○五億元通過，比去年預算增加了五億多元。

統一發票中獎機率約千分之四，依照財政部過去估算，統一發票獎每加開一組獎金二百元的六獎，中獎率將提高千分之一，約可增加九○萬個中獎機會。總計獎金與相關作業成本，每加開一組六獎約需一點八億至二億元。

若以今年獎金預算增加五億多，並對照前年預算規模一○二億元時增開的組數來推算，今年獎金二百元的最小獎，有機會全年增加十五組，讓中獎機率提高至千分之六至千分之七。

賦稅署說，統一發票獎金來源是營業稅，是為了鼓勵民眾消費索取發票、防杜逃漏稅。實施多年來消費者索取發票的習慣已建立，但基於鼓勵民眾索取無實體電子發票，未來增開獎項或獎數傾向以無實體電子發票專屬獎為主，以增加民眾索取電子發票的誘因。

財政資訊中心說，目前無實體電子發票占比僅約百分之十六，還有努力空間。除了發票專屬獎金，為鼓勵民眾索取無實體發票，今年將配合政府行動支付倍增計畫，預計六月時八大公股銀行發行的金融卡都可提供QR Code掃碼行動支付並導入電子發票。