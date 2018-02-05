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寒士尾牙 獨居人瑞讚「暖心」

2018-02-05 00:21聯合報 記者馮靖惠／台北報導

寒士吃飽30尾牙，與會最高齡的林能火已一百歲。 記者馮靖惠／攝影
寒士吃飽30尾牙，與會最高齡的林能火已一百歲。 記者馮靖惠／攝影
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由人安、華山、創世基金會共同舉辦的「第廿八屆寒士吃飽30」尾牙，昨在全台十六處同步舉行，發出近四萬張邀請單，席開三千六百桌，其中總統府前的台北場「辦桌」兩千兩百桌，連百歲獨居人瑞也來團圓，志工、總舖師頂著寒流備料、協助上菜，冷風中更顯人情溫暖。

今年尾牙菜餚委由國宴主廚「水蛙師」擔任總舖師，動員八組廚房、一百廿位廚師，前天下午就到會場頂著寒風漏夜烹煮，為避免菜被淋濕，還替兩萬個盤子包保鮮膜。

與會最高齡的林能火已一百歲，平時獨守著超過一甲子的福川理髮店，用著年邁布滿皺紋的雙手，持續為每位客人修剪頭髮。林能火說，因膝蓋不方便，以前過年也都是一個人慶祝，昨是他首次參與寒士尾牙，感覺很溫暖，也很開心。

也是首次參加的廿一歲寒士廖廷尉，小時候因父母離異，母親因養不起他和妹妹，在他七歲的時候將他送往寄養家庭，隨後他又轉到育幼院生活，目前住在人安基金會從事餐飲工作，直說「終於有過年的感覺。」

人安基金會說，往年都是先募到經費，志工活動前才到位，今年剛好相反，台北場的三千名義工早已完成募集，擔任上菜天使、桌長等工作，不僅有學生來幫忙，彰化銀行董事長張明道也低調擔任上菜天使。已連三年帶孩子參加的單親張媽媽說，今年真的很冷，但看到志工不畏低溫引導她們進場，讓她覺得很感動。

副總統陳建仁和前總統馬英九昨也到場發紅包，兩人同台，互動自然。馬英九說，「台灣人的愛心非常了不起」，寒士尾牙廿八年來辦桌超過兩萬八千多桌，服務寒士近卅萬人，今年贊助人就有四萬人，贊助人就像是「暖士」溫暖大家。

「入冬最寒冷的一天，也是最溫暖的一天。」陳建仁說，凱道這個大家作為陳抗的地方，變成有愛、溫暖和希望的地方，政府會致力於建立健全社會安全體系，透過社會救助、社會服務體系，給予經濟弱勢團體更好的保障。

尾牙辦桌陳建仁

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