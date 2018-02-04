蘇花改蘇澳-東澳今通車 限小客車通行

2018-02-04 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ／宜蘭報導



全長9.7公里的蘇花改蘇澳至東澳段今天下午4時通車。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇花公路第一階段改善工程蘇澳至東澳段，今天下午4時通車，初期僅開放小客車通行，試行數個月後再開放其餘車種。由於適逢寒假、農曆春節，公路總局呼籲民眾暫勿抱持嘗鮮心態搶著前來，「希望這條安全回家的道路留給有需要的人」。

今天早上10時舉行通車典禮，總統蔡英文和交通部長賀陳旦將到場見證，現場將首映紀錄這段艱辛工程的微電影「一條回家的路」，再舉行工程簡報，下午四時開放車輛通行。 全長9.7公里的蘇花改蘇澳至東澳段今下午4點通車，公路總局呼籲用路人依照交通指示行駛。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇花改區分蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至大清水等3個路段執行。第一優先為蘇澳至東澳段，計畫全長約9.7公里，自民國101年9月開工以來，歷經5年餘施工；最困難的工程是長3.4公里的東澳隧道，坍方湧水34次，遭遇多重不良環境險阻後終於完工。上月23日交通部通車勘驗後，訂於今天下午4時開放通車。

蘇花改啟用後，該路段取代原有的蘇花公路成為台9線，原有的蘇花公路則改稱為台9丁線，蘇花改蘇澳至東澳段通車初期只通行小型車，公路總局於蘇澳地區已經規畫疏導動線並設置指示標誌，國道5號往蘇花改方向小型車請行駛「國道5號→新馬陸橋→台9線→箕山橋→蘇港路→蘇花改」；回程則行駛「蘇花改→蘇港路→箕山橋→台2戊→海山西路→國5」路線。大客車和大貨車則應沿台2線至台9丁線。 蘇花改蘇澳至東澳段今天下午4點通車，公路總局呼籲用路人依照交通指示行駛。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇花改工程處表示，全線通車目前進度符合預期，將以108年度底達通車標準目標邁進。警方則表示，全線已安裝數具測速照相機器，車速上限60公里，今天起將加強取締蘇澳市區的併排停車、排隊插隊等違規情形。至於擅闖蘇花改的車種，機車可處以900至1800元罰鍰，大貨車可處最低1400元罰鍰。