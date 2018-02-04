基隆寒士宴還差15桌 他霸氣全包了

2018-02-04 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



第28屆寒士吃飽30愛心尾牙昨在基隆地區席開66桌。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

由創世、人安、華山基金會，聯合舉辦的第28屆寒士吃飽30愛心尾牙，昨在全台16處同步圍爐，基隆地區席開66桌，但一周前還有15桌沒人認購，經常默默行善的企業家楊佳明跳出來全包下，他說，不想讓寒士吃得有遺憾。

寒士吃飽30愛心尾牙基隆場次昨在聖心國小登場，邀660名長輩、街友、單親媽媽、弱勢家庭等，席開66桌，坐的滿滿，市長林右昌敲響大鑼開始上菜，每人還有一份紅包。

人安基金會基隆平安站長周泉宥表示，寒士宴一周前還差15桌，還好有企業家楊佳明願意包下剩下的所有桌數，讓他鬆了口氣，他感嘆台灣如今薪資倒退，物價上漲，社會善心人士仍不吝照顧寒士，讓尾牙宴如期舉行，昨天雖冷，但會場有滿滿的愛。

第28屆寒士吃飽30愛心尾牙昨在基隆區席開66桌，但一周前還有15桌沒人認購，企業家楊佳明（中）一口氣包辦認購。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

楊佳明說，他是艱苦囝仔出身，父親從事船舶油漆，不管多冷多熱都要工作，辛苦把孩子撫養長大，他自己創業，做血糖測試片代工加工，事業小有成就，曾捐30萬給社會處、20萬給大光兒少之家。

楊佳明日前看到友人呂國寶臉書，得知基隆平安站寒士吃飽30愛心尾牙還差15桌沒人認購，有那麼多人無法飽餐一頓，他覺得很難過，決定最後這15桌他全包了。昨看到大家都吃到暖食，沒有遺憾，很感動開心，他明年會繼續認購，有能力就為社會多做一點事。