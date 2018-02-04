冷天吃燙口鍋物暖身？ 小心消化道癌變

2018-02-04 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



民眾愛在冷颼颼的天氣吃鍋物暖身，但醫師提醒，燙口食物和辛辣食物一樣具刺激性，若常常吃且長期吃，反覆刺激消化道黏膜，細胞在長期發炎狀態下，恐因分化不良而癌變。依美國癌症中心建議，就口食物的最佳溫度，以不超過65度最適當。

今天是世界癌症日。台北癌症中心暨台北醫學大學附設醫院營養師李慧真指出，民眾冬天愛吃燙口鍋物、湯麵、熱茶或熱水，但美國癌症中心曾提醒，燙口食物和辛辣食物一樣具刺激性，就口超過65度，恐使消化道細胞產生異變。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩強調，癌症是多重原因混合造成，絕非吃一次刺激性食物就會致癌。例如本來就有抽菸喝酒且胃食道逆流的人，又喜歡天天喝很燙的茶或很燙的湯，消化道長期刺激，食道癌或胃癌就可能找上身。

不過，朱光恩說，近日確實有民眾因連續低溫，常吃麻辣鍋或薑母鴨，結果導致急性胃炎或胃潰瘍而求診。特別是肝腎及心血管不好的民眾，因血液循環本身就差，消化道黏膜較脆弱，冬天吃刺激性的辛辣或燙口食物都要更小心。

冬天再冷，也要健康飲食。李慧真建議，飲食仍應把握「全食物」概念，多一點全穀類，少一點精緻白飯，多樣化攝取葉菜、十字花科、菇類等蔬果，吃真肉不吃加工肉品或火鍋料，就口溫度不要過高，才能吃得安心健康。