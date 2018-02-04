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中醫診所納入長照 桃園推300個「失智友善據點」

2018-02-04 15:43聯合報 記者曾健祐╱即時報導

失智症好發於65歲以上患者，長輩常在記憶、認知甚至語言出現缺陷，為了延緩並改善症狀，桃園市失智症共照中心和桃園市中醫師公會合作，希望將全市近300間中醫診所納入長照系統，推廣為「失智友善診所」據點。

林口長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，家中長輩若出現個性劇烈改變、空間時間混淆，或是「常忘的一乾二淨」可能就是失智症初期，桃園有近300間中醫診所、500多名中醫師，約9成中醫師都在診所服務，是最貼近民眾並發現疑似失智長輩的第一線專業人員。

徐文俊說，未來希望將把中醫診所納入社區長照資源之一，把診所擴展為「失智友善診所」，由失智共照中心把個案轉介到各個中醫科、社區中醫診所，落實在地就醫、結合長照目標。

台北市立聯合醫院中醫科醫師林舜穀指出，失智症是腦部退化造成，患者常出現妄想、焦慮、憂鬱及幻覺，65歲以上為一般患者，以下則為早發性退化，速度、症狀皆更嚴重，中醫以緩解病人的精神、情緒狀況為目標。

他說明，夏天、冬天等氣候變化劇烈時，患者也會出現煩躁、憂鬱情緒，進而引發生理機能下降，因此中醫治療主要以維持食慾、消化功能為目標，並搭配針灸、藥物、耳穴以及運動等4大療法，也能降低中度失智主罹患肺炎致死風險。

林舜穀舉例，有74歲老翁因失智常忘記吃過飯，一吃東西就嗆到引發肺炎，經透過中藥及針灸改善吞嚥，另黨參、甘草、白朮及茯苓等也能改善脾胃增加消化功能；他也提醒，民眾應透過醫師診療量身開立處方，不鼓勵購買藥物自服。

林口長庚醫院失智症中心主任徐文俊。記者曾健祐／攝影
林口長庚醫院失智症中心主任徐文俊。記者曾健祐／攝影
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台北市立聯合醫院中醫科醫師林舜穀。記者曾健祐／攝影
台北市立聯合醫院中醫科醫師林舜穀。記者曾健祐／攝影
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