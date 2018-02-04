孝子返鄉種無花果 用葉子創造新產業

2018-02-04 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣農民陳冠宇原在大陸從事汽車租賃事業，為照顧生病父親7年前匆匆結束事業，返鄉學習務農、育苗植栽，後因父親便秘吃無花果狀況不錯，他開始種無花果樹，除採果販售並開發無花果葉加工、製茶，希望為農民發展新產業。

48歲的陳冠宇擁有碩士學位，原在中國大陸自營汽車租賃事業，7年前因為務農父親中風、無人照顧，才匆匆結束事業返鄉照顧父親、學習務農，並到育苗場工作學習植栽。

陳冠宇直言，從小就覺得務農辛苦又有天災，也從沒打算要返鄉幫父親種田，但真「遇到了」只能從頭學、認真作了！2年前父親便秘吃無花果效果不錯，他購買發現價格頗高，在自家試種收成後銷售一空，才決定大規模育苗、種植，目前已種千坪約萬棵無花果樹。

「收成好、難運送保存！」陳冠宇說，無花果樹沒天敵不須用藥，果實營養成分高，但成熟後只能存放3天，透過宅配運送客訴、抱怨多，他因此不斷發想，希望用創意增加無花果價值，最後決定採葉子製作無花果葉茶。