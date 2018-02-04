頭頸易散熱 戴帽子圍巾最保暖

2018-02-04 18:17 中央社 台北4日電



低溫濕冷的天氣，外出民眾戴手套、圍巾及穿厚外套保暖。聯合報系記者侯永全／攝影 分享 facebook

天氣濕冷，醫師高偉峰說，人頭部、頸部易散熱，最好戴帽子、圍巾「保溫」；中醫師吳明珠則說，如果要用暖暖包，建議放在肚臍下、後腰際，但要避免直接接觸皮膚，以免燙傷。

中央氣象局今天表示，受寒流持續影響，各地氣溫明顯偏低，尤其北台灣一整天溫度都介於攝氏7到10度，低溫持續時間及寒冷感覺都會相當長。其他地方早晚也都相當寒冷，清晨台中至台南已出現8、9度低溫，高屏及花東也只有11到13度，白天高溫回升不明顯，中部約13、14度，南部約15、16度。

臉書粉絲專頁「怪奇事物所」日前分享一則圖文：「據說因為血管分布的差異，脖子的散熱速度比兩腿加起來還要快，所以理論上，圍巾是比褲子還要重要的禦寒設備。」貼文也加註「只是理論上，所以拜託你還是把褲子穿好」，搞笑方式引來網友討論。

台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部主任高偉峰受訪時表示，熱的傳導方式包含輻射、傳導、對流和蒸發，人體在一般休息狀況下，熱大多是從頭頸部往外輻射散出，當頭頸部溫差越大，就越容易散熱。熱散出去就會冷，容易失溫，戴圍巾確實是很好的禦寒方式，但最好也戴上帽子，減少頭部散溫。

高偉峰也說，低溫、溫差大容易誘發心腦血管相關併發症，猝死案件也時有所聞。高風險族群，如長者、有慢性病史更要做好保暖工作，避免到溫差大的地方。

中醫師吳明珠則分享，很多人喜歡用暖暖包取暖，如果放對位置，可以事半功倍。建議放在肚臍下方的關元穴、頸部附近的大椎穴或肚臍正後方、位於腰椎的命門穴，都有很好的保暖效果，也促進血液循環。但使用一定要隔著衣服，不要直接接觸皮膚，以免燙傷。