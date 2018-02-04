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追雪保暖不可少 醫師：最好只露眼睛就好

2018-02-04 15:25聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

寒流持續發威，玉山、太平山、拉拉山降雪，七星山、大屯山也下起冰霰。醫師呼籲，民眾追雪一定要「裝備齊全」，最好以洋蔥式穿法，保暖耳罩、手套、口罩、帽子不可少，且忌諱衣物弄濕，避免四肢及耳鼻凍傷或凍瘡。心血管疾病患者則盡量別追雪，以免永久性傷害。

連日低溫，其實在家也可能失溫。振興醫院急診科主任陳振德指出，民眾愛在冷天來一杯酒暖身，但一名中年男子在家喝醉睡著，窗戶大開又沒蓋被，隔天家人怎麼叫他都叫不醒，送醫才發現體溫已低剩28度。

陳振德說，幸男子平時算健康，經急救回溫後無礙，但若此事發生在有三高慢性病或曾中風的人身上，就可能腦出血中風，後果不堪設想。

近日除了追雪，還有民眾瘋泡湯。一名25歲女子規畫一趟日本泡湯之旅，卻忘了泡湯後抹上乳液保濕，加上本身皮膚偏乾，出現了濕疹。但她不以為意，連續泡湯四天，回台後小腿前側皮膚濕疹嚴重到流湯濕爛，才向醫師求救。

收治個案的長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，乾燥型皮膚炎在冬季很常見，若沒做好皮膚保濕工作，紅癢又亂抓，就可能濕疹上身，症狀為紅色斑塊、掉皮屑，嚴重會流出組織液。近日連續低溫，該病門診病人增約二、三成。

黃毓惠提醒，皮膚偏乾者，皮膚應最勤抹乳液保濕。若要追雪，不管是何種膚質者，都應穿好裝備，別忘了耳鼻四肢都要包好，最好只剩一雙眼睛露出，避免末端凍傷導致凍瘡，嚴重恐影響細胞的供氧運作。

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寒流來襲，昨晚8點左右，北市大屯山助航站附近開始降下冰霰，特地上山賞雪的民眾直呼幸運。 記者／余承翰攝影
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