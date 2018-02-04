春節近辦年貨 林聰賢：農產價格平順

2018-02-04 13:31 中央社 台北4日電



不到兩週就春節了，家戶已經開始採買年貨，農委會主委林聰賢今天說，去年只有一個颱風過境台灣，農作產物持續豐收且價格平順，呼籲民眾可多購買國產品，支持台灣農業。

今天是農民節，行政院農業委員會特別在臺北希望廣場舉辦「農漁畜慶豐收‧年節農產品推薦」記者會，會中除了推薦優質國產農漁畜產品外，林聰賢也率領各業管單位與生產達人們現場線上直播拍賣年節農產品，包含蔬菜箱、水果箱、海鮮禮盒、畜產品組合箱、米食製品組合箱等。

由於年關將近，不少民眾已經開始採買年貨，林聰賢受訪表示，去年風調雨順，僅有一個颱風過境台灣，對多數農產、漁產、畜產品都沒有較大傷害，生產量也都有微幅增加。

林聰賢也向民眾喊話，不論是辦年貨、辦年菜，雞鴨魚肉或是各種蔬果價格都非常平易近人，農委會也會做好把關工作，希望民眾可以安心選購國產品。

根據農委會統計，冬季為土雞需求旺季，節前1週供應量可由每週175萬隻增至190萬隻，白肉雞由每週405萬隻增至425萬隻，雞蛋則由2000萬枚增至2200萬枚；水產品方面，節前5日在13處消費地魚市場每日交易量，預計由311公噸提升至410公噸。

另外，年節需求量較大的蘿蔔、大芥菜、甘藍等當季蔬菜供應充裕，預期春節前整體蔬菜供應量足供市場需求；水果則因天候平順，果樹著果率佳，產量增加、供應無虞。

農委會表示，將視市況於節前5天蔬菜、水果供應量增加4成；菊花、玫瑰、火鶴、劍蘭、鳳梨花及銀柳等應節花卉增加2倍，各項年節農產品批發市場將可配合彈性增加供應量，以充裕春節需求。

農委會舉辦的直播線上拍賣活動，由金馬獎得主呂雪鳳擔任拍賣主持人，林聰賢則擔任最後第六標僅有10份的「農漁畜產豐收大禮箱」拍賣官，最後以新台幣5001元結標。

林聰賢表示，即便是寒流來襲，農民仍不分季節、氣候都固守著基地，年關要到了，民眾可以用消費行動鼓勵農民，未來也會透過行動支付、線上下單及宅配等，讓民眾消費行動走到農業中。