親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

NBA／今日戰績表 勇士輸給金塊近三戰吞兩敗

日媒：美核勢態報告地圖 將台灣標為中國一部分

刈包吉愛心宴不在台北辦了 13日搬到新北開桌

2018-02-04 13:13聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

萬華當地人稱「刈包吉」的廖榮吉，32年來辦了逾20次愛心街友宴，今年高齡78歲的他已滿頭白髮，去年才剛開完脊椎手術、走路略顯吃力。但籌辦街友宴，廖榮吉依然沒有缺席，他說今年風波太多，因此宴會地點首度移師新北市，將於本月13日至16日、上午10點到下午3點席開700桌在新北市青和街、國道三號涵洞下廣場舉辦。

「9點鐘上濃妝、10點鐘上火山，我死要面子啦」，為了讓「甘苦人」也能過好年，廖榮吉每辦一次街友宴就要花掉上百萬元，去年甚至為此與長子反目，在街邊大打出手、鬧上警局。風波太多也導致今年募資不利，但他還是希望萬華當地「甘苦人」可以搭乘公車到宴會現場享用年菜。

談及與長子的爭執，廖榮吉情緒高亢說，本來認為自己「老了、沒錢了」要退休找接班人，今年的街友宴原也計劃只辦兩天，但經過與長子爭吵，讓他決定將街友宴「辦更大」，自掏腰包三百萬元籌備食材、找場地，今天還立誓說「我若沒死、明年再辦」。

今年街友宴菜色也不馬虎，細數菜單共有13種菜、每桌十道，有佛跳牆、紅燒牛肉、魚排、紅燒魚、干貝、海鮮、鹹水鴨、烤鴨、麻油雞、四神湯等菜色。

廖榮吉說，往年宴會一開跑，不到一小時桌上菜餚便「全部掃光」，但來不及吃到大菜的民眾也不用擔心，現場備有愛心麵無限量供應至下午3點讓民眾「吃到飽」。

廖榮吉回憶道，小時候生活辛苦，常常吃豆腐渣、地瓜籤果腹，成年後在土城經營傳統印刷廠賺了點錢，生意風光時甚至要24小時營業才能應付訂單，不過後來電腦印刷發展快速，他所經營的傳統印刷廠也被時代淘汰，廖榮吉才輾轉到萬華賣起刈包。

有感於生活艱辛，才會讓他數十年前興起辦街友宴的想法，從最初在萬華梧州街邊席開5桌，到現在每辦一次就是600桌起跳，鼎盛時期甚至辦到千桌，雖然還想繼續做下去，但無論財力或體力都已不如當年，他還是希望能有人接手，讓愛心永不失傳。

街友宴宴會地點首度移師新北市，將於本月13日至16日、上午十點到下午三點席開70...
街友宴宴會地點首度移師新北市，將於本月13日至16日、上午十點到下午三點席開700桌在新北市青和街、國道三號涵洞下廣場舉辦。記者陳靖宜／攝影
分享
街友宴宴會地點首度移師新北市，將於本月13日至16日、上午十點到下午三點席開70...
街友宴宴會地點首度移師新北市，將於本月13日至16日、上午十點到下午三點席開700桌在新北市青和街、國道三號涵洞下廣場舉辦。記者陳靖宜／攝影
分享

街友刈包吉
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

影／7周以來首跌 本周國內汽、柴油降2角

2018-02-04 13:58

雲門劇場「變態」遊 私房景點、美食大公開

2018-02-04 12:44

每周游兩次一千公尺卻增胖 原來是這動作不對

2018-02-04 12:28

溫馨！抱起擬真娃娃 失智阿嬤不哭了

2018-02-04 12:14

正是時候吃胡蘿蔔！4大好處營養師告訴你

2018-02-04 12:13

幸或不幸？出大車禍卻意外發現罕見惡性腫廇

2018-02-04 12:06

加油且慢！國內汽、柴油價格 明天起調降0.2元

2018-02-04 13:20

療癒娃娃治療 失智者家庭也可嘗試

2018-02-04 12:14

好康！春節玩樂園、搭摩天輪 10歲以下攏免費

2018-02-04 10:19

「這包5億」、「我養你」過年紅包袋拚創意

2018-02-04 08:09

連二震！凌晨3時30分花蓮近海規模4.6地震

2018-02-04 03:50

假娃娃治療老娃娃 對失智嬤比較有用

2018-02-04 00:03

住院滿28天 恐淪「醫療人球」

2018-02-03 23:46

急性腦中風後期照顧轉床率…北低南高

2018-02-03 23:42

健保住院28天潛規則 我成為醫院遊牧民族

2018-02-03 23:04

協助腦中風患者轉院復健 這家醫院第一名

2018-02-03 23:04

紙風車「桐花島的故事」 客家文化前進台北東區

2018-02-03 22:55

如何面對「手足風險」？專家：先學會善待自己

2018-02-03 22:13

寒流冷爆！抗寒電器三寶狂銷

2018-02-03 20:20

墾丁春節「搶房熱」退 旅宿撿好康是時候

2018-02-03 20:12

這個動作 醫師說是生命中的必要投資

2018-02-03 19:10

這個病天冷常發作 高瘦男生要當心

2018-02-03 18:25

「蒜」一下暖呼呼／黑金蒜好暖胃

2018-02-03 14:21

這家店好吃好拍 網美快來

2018-02-03 13:24

「蒜」一下暖呼呼／蒜頭鍋好銷魂

2018-02-03 13:20

尾牙後胃痛 41歲男就醫竟是心肌梗塞

2018-02-03 13:04

130年雙橡園 看見台灣當代藝術

2018-02-03 13:04

今天空氣冷又髒 外出記得戴口罩

2018-02-03 13:01

寒流挾帶境外污染物 協和興達電廠降載

2018-02-03 12:27

小心年後找牙醫！吃牛軋糖太嗨牙裂 嗑雞腳太涮嘴牙斷

2018-02-03 12:20

寒流來襲、空氣品質也不佳 環保署：境外汙染源

2018-02-03 11:12

飛機巷美名恐遜色 11月起後退架高牆

2018-02-03 11:06

尾牙後胃痛 41歲男就醫才知是心肌梗塞

2018-02-03 10:36

草鴞、食蛇龜伴你遊！里山動物列車2月6日首航

2018-02-03 10:12

寒流猝死男多於女 竟是因為面子問題？

2018-02-03 10:00

金瓜石山頭白皚皚像覆雪 芒花盛開賞芒正逢時

2018-02-03 09:21

想要減肥嗎？吃「飯」反而不可少

2018-02-03 08:00

為何嬰兒奶粉這麼貴？成本結構讓你知

2018-02-02 17:00

年節商機飆 知名老店、量販業瘋搶年菜大餅

2018-02-02 15:46
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／金牛轉換跑道好時機 雙魚桃花有盛開趨勢

2018-02-04 00:00

Chaumet 皇冠太美了！太陽把孝琳寵成這樣！

2018-02-03 21:47

健保住院28天潛規則 我成為醫院遊牧民族

2018-02-03 23:04

住院滿28天 恐淪「醫療人球」

2018-02-03 23:46

連二震！凌晨3時30分花蓮近海規模4.6地震

2018-02-04 03:50

這個動作 醫師說是生命中的必要投資

2018-02-03 19:10

「這包5億」、「我養你」過年紅包袋拚創意

2018-02-04 08:09

協助腦中風患者轉院復健 這家醫院第一名

2018-02-03 23:04

如何面對「手足風險」？專家：先學會善待自己

2018-02-03 22:13

假娃娃治療老娃娃 對失智嬤比較有用

2018-02-04 00:03

今日星座運勢／射手 短程旅遊運佳 避免過度超支

2018-02-04 00:00

這個病天冷常發作 高瘦男生要當心

2018-02-03 18:25

吃好料！美福無菜單日料套餐　乾杯從和牛吃到鱈場蟹

2018-02-03 21:49

寒流冷爆！抗寒電器三寶狂銷

2018-02-03 20:20

墾丁春節「搶房熱」退 旅宿撿好康是時候

2018-02-03 20:12

壽星我最大！五星飯店自助餐吃到飽最低595元起

2018-02-04 12:43

急性腦中風後期照顧轉床率…北低南高

2018-02-03 23:42

每周游兩次一千公尺卻增胖 原來是這動作不對

2018-02-04 12:28

強冷10天 原來阻塞高壓搞鬼

2018-02-03 20:54

刈包吉愛心宴不在台北辦了 13日搬到新北開桌

2018-02-04 13:13

幸或不幸？出大車禍卻意外發現罕見惡性腫廇

2018-02-04 12:06

尾牙後胃痛 41歲男就醫竟是心肌梗塞

2018-02-03 13:04

獨享「整隻龍蝦」當早午餐！文華東方近70種義菜吃到飽

2018-02-02 20:09

高鐵彰化站到林厝闢新路 車程只要10分鐘

2018-02-03 18:18

正是時候吃胡蘿蔔！4大好處營養師告訴你

2018-02-04 12:13

活力出遊 穿出開春最潮運動時尚

2018-02-03 20:30

圓山大飯店營收創新高 擬為員工加薪

2018-02-04 10:23

溫馨！抱起擬真娃娃 失智阿嬤不哭了

2018-02-04 12:14

健康年菜／年糕發糕DIY 告慰天上老媽

2018-02-02 23:25

追求裸足感 慢跑鞋的輕量級之爭

2018-02-04 10:58

法國經典老牌160周年 金馬影后周冬雨成首位代言人

2018-02-03 19:58

好康！春節玩樂園、搭摩天輪 10歲以下攏免費

2018-02-04 10:19

這家店好吃好拍 網美快來

2018-02-03 13:24

雲門劇場「變態」遊 私房景點、美食大公開

2018-02-04 12:44

懷舊魅力難擋 復刻計時碼表超夯

2018-02-04 10:59

紙風車「桐花島的故事」 客家文化前進台北東區

2018-02-03 22:55

健保財務現赤字 110年保費恐漲2成

2018-02-03 15:33

「蒜」一下暖呼呼／蒜頭鍋好銷魂

2018-02-03 13:20

李李仁當保養品大使撩妹 不忘嘴甜褒妻

2018-02-03 19:53

加油且慢！國內汽、柴油價格 明天起調降0.2元

2018-02-04 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top