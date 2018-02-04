刈包吉愛心宴不在台北辦了 13日搬到新北開桌

2018-02-04 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



萬華當地人稱「刈包吉」的廖榮吉，32年來辦了逾20次愛心街友宴，今年高齡78歲的他已滿頭白髮，去年才剛開完脊椎手術、走路略顯吃力。但籌辦街友宴，廖榮吉依然沒有缺席，他說今年風波太多，因此宴會地點首度移師新北市，將於本月13日至16日、上午10點到下午3點席開700桌在新北市青和街、國道三號涵洞下廣場舉辦。

「9點鐘上濃妝、10點鐘上火山，我死要面子啦」，為了讓「甘苦人」也能過好年，廖榮吉每辦一次街友宴就要花掉上百萬元，去年甚至為此與長子反目，在街邊大打出手、鬧上警局。風波太多也導致今年募資不利，但他還是希望萬華當地「甘苦人」可以搭乘公車到宴會現場享用年菜。

談及與長子的爭執，廖榮吉情緒高亢說，本來認為自己「老了、沒錢了」要退休找接班人，今年的街友宴原也計劃只辦兩天，但經過與長子爭吵，讓他決定將街友宴「辦更大」，自掏腰包三百萬元籌備食材、找場地，今天還立誓說「我若沒死、明年再辦」。

今年街友宴菜色也不馬虎，細數菜單共有13種菜、每桌十道，有佛跳牆、紅燒牛肉、魚排、紅燒魚、干貝、海鮮、鹹水鴨、烤鴨、麻油雞、四神湯等菜色。

廖榮吉說，往年宴會一開跑，不到一小時桌上菜餚便「全部掃光」，但來不及吃到大菜的民眾也不用擔心，現場備有愛心麵無限量供應至下午3點讓民眾「吃到飽」。

廖榮吉回憶道，小時候生活辛苦，常常吃豆腐渣、地瓜籤果腹，成年後在土城經營傳統印刷廠賺了點錢，生意風光時甚至要24小時營業才能應付訂單，不過後來電腦印刷發展快速，他所經營的傳統印刷廠也被時代淘汰，廖榮吉才輾轉到萬華賣起刈包。