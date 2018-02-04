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雲門劇場「變態」遊 私房景點、美食大公開

2018-02-04 12:44聯合報 記者何定照╱即時報導

《稻禾。雲門／提供
《稻禾。雲門／提供
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今年是雲門舞集創團45周年，雲門劇場一開春，就端出全年度藝文大菜，還精心製作看表演附近景點的摺頁，要讓民眾看好、玩好也吃好，身心靈都滿足。

雲門劇場建議，觀眾從淡水捷運站出發時，可選擇走路萬步到達劇場，來回一趟就走足「一日萬步」。若要用交通工具，單車最推薦，定時接駁車、公車也很便利。

細數從捷運到雲門劇場的精彩風景，包括淡水禮拜堂、馬偕上岸處、淡水海關碼頭、一滴水紀念館、淡水港燈塔，以及目的地滬尾砲台。雲門劇場建築也值得細賞，看建築師黃聲遠如何將新建築與央廣老建築融為一體，打造充滿自然光的空間。

在劇場周遭，觀眾不妨照著摺頁地圖，細看林懷民從印度帶回種子在八里排練場長成、躲過火災移來淡水的菩提樹；空拍攝影家齊柏林有感雲門所種的桂花品種不香，送來會四季飄香的四季桂；還有林懷民最寶貝的、媽媽送的梅樹。也別忘看看刻有早逝編舞家羅曼菲雕像的荷花池，以及草坪旁由八里排練場廢棄貨櫃組裝的裝置藝術「穿越」。

所有行程最重要的是，一定要搭配雲門劇場推出的音樂、舞蹈、戲劇等饗宴。佳作包括國家交響樂團首席李宜錦等人的《吹笛人大冒險》親子音樂會；金曲獎歌手林生祥、桑布伊的演唱會；劇場名導王嘉明和日本第七劇場導演鳴海康平合作的《珈琲時光》；編舞家布拉瑞揚首次與布農族羅娜薪傳音樂團合創的《路吶》等。

在年後，首推雲門二由編舞家劉冠詳與編導演全才蔡柏璋帶來的「春鬥」舞展，其中劉冠詳的《變態》，源自在墨西哥看馬雅文化的經驗。

劉冠詳說，當時他邊看這些原始粗獷的雕像，腦海邊閃過戰爭畫面，且聽見獸叫和女人尖叫，深感遠古記憶和現代人竟如此接近。他將這段經驗科幻化，作品先模擬那兩人交疊、變換不同姿勢的雕像，再顯現雕像逐漸變為人類，相愛、生活、碰撞、打擊、蛻變的過程，既如昆蟲成長中常見的「變態」階段，更呈現人類世界大千。

觀眾也可從現在就開始期待年底的「林懷民舞作精選」，將綜合《行草》、《松煙》、《家族合唱》、《水月》、《風．影》、《稻禾》等精彩選段。展覽部分，除了常設的朱銘《白彩人間系列》雕塑展和劉振祥的《雲門風景》攝影展，還有董陽孜書法、蔣勳畫作等。

心靈飽足之餘，別忘順道吃美食。雲門劇場推薦，沿路有老街重建街4F小飯館、野營咖哩、火麒麟重慶烤魚、漁寮食堂、貨櫃屋快炒等，是看表演前後和友朋聚會的好選擇。

藝術家董陽孜為雲門寫的書法「天外有天」。雲門／提供
藝術家董陽孜為雲門寫的書法「天外有天」。雲門／提供
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春鬥編舞家劉冠詳《變態》。雲門／提供
春鬥編舞家劉冠詳《變態》。雲門／提供
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《松煙》。雲門／提供
《松煙》。雲門／提供
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雲門介紹摺頁。雲門／提供
雲門介紹摺頁。雲門／提供
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